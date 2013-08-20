گروه كرال معلمان حركتي پويا در آموزش و پرورش است/لزوم تغییر در شیوه برگزاری

پيروز ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: سرود بخشي از هويت مردمي ما است محدوديت در اجراي آن نداريم.

وي در حاشيه جشنواره سي و يكمين دوره هنرهاي دستي تجسمي دانش آموزان برگزيده سراسر كشورتصريح كرد: سرود بخشي از هويت مردمي ما است و محدوديت در اجراي آن نداريم.

وي با بيان اينكه سرود يك كار عملي و فعاليت جمعي است تصريح كرد: وقتي مربيان در يك فعاليت عملي قرار مي گيرند، راحت تر مي توانند گروه هاي سرود دانش آموزي در مدارس را هدايت كرده و ما شاهد جو پويا و رو به رشد براي سرود دانش آموزي باشيم.

ارجمند عنوان كرد: براي اينكه شاهد تحولات چشمگيري در بخش سرود آ موزش و پرورش باشيم بايد تغييراتي در شيوه برگزاري و سرمايه گذاري بيشتري در اين زمينه داشته باشيم.

وي در خصوص نخبه پروري در اين بخش، گفت: اين كار مختصص آموزش و پرورش نيست و بايد همزمان مراكز ديگري از جمله حوزه هنري موسيقي كشور، وزارت علوم و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي، به آموزش و پرورش كمك كنند.

مدير كل مركز موسيقي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي افزود: از جمله اين همكاري ها دعوت از برگزيدگان اين دوره ها به عنوان ميهمان دائمي در همه جشنواره ها و تهيه بورسيه هاي تحصيلي در رشته هاي موسيقي و پذيرش بدون كنكور در دانشگاه ها مي باشد.

ارجمند با اشاره به برخي از آسيب هاي اين جشنواره بيان كرد: محدود بودن تماشاچي و مخاطب عام در اين جشنواره و عدم توجه جدي مديران نظام نسبت به سرود با توجه به خدمت متقابل موسيقي به انقلاب و بالعكس از جمله اين آسيب ها است.