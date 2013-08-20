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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۵۲

بدون خدا هیچ چیز وجود ندارد؛

اتفاقی جالب پیرامون یک فوتبالیست زندانی/ در روز آزادی حکم مربیگری گرفت!

اتفاقی جالب پیرامون یک فوتبالیست زندانی/ در روز آزادی حکم مربیگری گرفت!

مدافع پیشین تیم فوتبال بایرن مونیخ، درست در روزی که از زندان آزاد شد از سوی مسئولان باشگاه به عنوان مربی تیم زیر 23 سال این باشگاه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بره‌نو در سال 2012 پس از اینکه ویلای خود در مونیخ را به آتش کشید به مدت سه سال و 9 ماه به حبس محکوم شد. وی اکنون پس از 13 ماه از زندان آزاد شده اما دوران محکومیت وی به نحوی دیگر سپری خواهد شد. این مدافع برزیلی به عنوان مربی تیم زیر 23 سال باشگاه بایرن مونیخ انتخاب شده و باید روزی پنج ساعت در این تیم کار کند.

بره‌نو اظهار داشت: زمان دشواری را در زندان سپری کردم. خوشحالم از اینکه بایرن چنین فرصتی را در اختیار من گذاشته است. از آنها سپاسگزارم. من عوض شده‌ام. در زندان چیزهای زیادی را آموختم. همسرم و فرزندانم پشتم بودند و من همواره به خدا فکر کردم. بدون خدا هیچ چیز وجود ندارد.

بره‌نو در سال 2007 و در سن 17 سالگی به بایرن پیوست اما مصدومیت‌های پیاپی سال‌های اولیه حضورش در آلمان را با مشکل مواجه کرد.

"اولی هوینس"، رئیس باشگاه بایرن مونیخ، اظهار داشت: بره‌نو جزو خانواده بزرگ بایرن است. او مشکلاتی داشته اما اکنون نور امید به زندگی‌اش تابیده و ما این فرصت را در اختیارش گذاشتیم.

کد مطلب 2119126

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