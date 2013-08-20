احمد طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور تیم هندبال سنگ آهن بافق یزد در دیدار خانگی به مصاف هپکوی اراک می‌رود.

وی ادامه داد: این دیدار ساعت 16 روز جمعه به میزبانی سنگ آهن بافق در سالن ورزشی ورزشگاه آهن شهر بافق انجام خواهد شد.

طلایی با بیان اینکه نخستین دیدار این تیم با شهرداری اصفهان بوده است عنوان کرد: 11 تیم در این فصل به مصاف هم می‌روند که سنگ آهن دیدار با تیم‌های ثامن الحجج سبزوار، نیروی زمینی تهران، مس پارس فلاورجان، نفت و گاز گچساران، هپکو اراک، مس کرمان، ثامن الحجج مشهد، صبای قم و کاسپین قزوین را پیش رو دارد.

وی از آمادگی تیم برای شرکت در مسایقات خبر داد و گفت: تیم تمرینات خوبی پشت سر گذاشته و از آمادگی لازم برای رویارویی با حریف برخوردار است تا با دست پر از میدان خارج شود.

ندیرعامل باشگاه سنگ آهن بافق اضافه کرد: هندبالیست‌های سنگ آهن با تمام توان و جنگندگی خود به میدان می ‌روند تا بهترین بازی خود مقابل این تیم را به نمایش بگذارند.

به گزارش مهر، تیم هندبال سنگ آهن بافق در حالی امروز به مصاف تیم هپکوی اراک می‌رود که دیدار قبلی خود در برابر اصفهان را با موفقیت پشت سر گذاشته است.