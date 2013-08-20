عقد قرارداد علمی پژوهشی دانشگاه آزاد شاهرود با اداره کل راه و ترابری استان سمنان

دکتر احمد دزیانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای طرحهای برون دانشگاهی و همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود و مراکز دولتی؛ خصوصی و صنعتی، قراردادی در جهت بهبود کیفیت راه های استان سمنان بین این دانشگاه و اداره کل راه و ترابری استان منعقد شد.

وی گفت: بر اساس این قرارداد انجام مطالعات و پیاده سازی سیستم مدیریت روسازی در شبکه راه های استان سمنان در قالب طرح برون دانشگاهی منعقد شده است.

رئیس واحد دانشگاهی شاهرود افزود: طی این قرارداد که بیش از 750 میلیون ریال برآورد شده است کلیه راه های شریانی و اصلی استان سمنان بالغ بر 1800 کیلومتر مورد ارزیابی میدانی قرار گرفته و شناسنامه فنی راه ها تهیه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین برنامه میان مدت تعمیر و نگهداری راه ها با هدف کاهش هزینه های راهداری و افزایش کیفیت راه های استان ارائه خواهد شد.

دزیانیان در خاتمه با بیان اینکه این طرح توسط گروه راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود تهیه شده است اظهار داشت: امید می رود با اجرای آن و با همکاری اداره کل راه و ترابری استان بخش اعظم مشکلات راه های مواصلاتی رفع شود.