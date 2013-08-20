به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اصغر عربیان با بیان این مطلب با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری از شکبه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران به تشریح برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در رابطه با طرح ها و ظرفیت های توسعه ای در استان البرز پرداخت و اظهار داشت: به دلیل قرار گرفتن استان البرز در مسیر عبوری 14 استان کشور، ترافیک و آلودگی هوای ناشی از آن مهمترین معضلی است که در حال حاضر مردم این استان را با مسائل و معضلات متعددی مواجه کرده است.

وی افزود: در حال حاضر اجرای برخی طرح ها و پروژه های کلان ملی به منظور رفع این معضل در دستور کار قرار گرفته است که از اهم آنها می توان به ادامه اتوبان همت، احداث آزاد راه تهران- شمال، احداث بزرگراه های شمالی و جنوبی کرج و همچنین تعریض جاده چالوس اشاره کرد.

این مسئول بهره برداری از آزادراه تهران- شمال را گامی بسیار موثر در راستای کاهش ترافیک این استان ذکر کرد و گفت: با راه اندازی این آزادراه بخش قابل توجهی از ترافیک محور تهران- کرج- قزوین و جاده چالوس کاسته می شود.

دکتر عربیان یادآور شد: در حال حاضر بیش از 80 درصد علمیات عمرانی آزادراه تهران- شمال به پایان رسیده است که امید می رود با راه اندازی آن بخش قابل توجهی از ترافیک کرج برطرف شده و به عنوان محوری گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد.

نماینده عالی دولت با تاکید بر اینکه 65 درصد ترافیک کرج مربوط به استان البرز نیست، خاطر نشان کرد: در حالی 65 درصد ترافیک خودروهای عبوری 14 استان کشور بر کرج تحمیل می شود که سوغاتی آن تنها آلودگی هوا و بروز مشکلات زیست محیطی برای مردم این استان است. این معضل را هر روز می توان در نرسیده به پل کلاک و میدان شهید سلطانی و در ایام تعطیل در ورودی جاده چالوس مشاهده کرد که امید می رود با اجرایی طرح هایی همچون تکمیل پروژه ادامه اتوبان همت که هم اکنون تا پشت دروازه های شهر کرج رسیده و همچنین تعریض جاده چالوس کاهش یابد.

وی تصریح کرد: کرج پیش از تشکیل استان البرز همواره به عنوان مرکز خوابگاهی پایتخت کانون توجه بسیاری از مدیران و مردم بوده است و باعث شده امروز استان البرز میراث دار مسائل و پدیده های شومی از جمله؛ مهاجرت، ترافیک، بیکاری، کمبود امکانات خدماتی، رفاهی و... باشد.

اولویت استان؛احداث صنایع کم حجم و پربازده

استاندار البرز در ادامه گفتگوی زنده خبری خود با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران، به ظرفیت های اقتصادی این استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر احداث صنایع کم حجم و پربازده و همچنین استقرار صنایع پاک و غیرآلاینده در اولویت طرح های اقتصادی استان قرار دارد.

وی ادامه داد: استقرار 13 درصد از صنایع کشور در استان البرز فرصت و ظرفیت بسیار مناسبی است که می تواند با رعایت شاخص های زیست محیطی شرایط بسیار مناسب و مطلوبی را برای استان به وجود آورد.

استان البرز، استانی بکر در حوزه سرمایه گذاری است

استاندار البرز از این استان به عنوان استانی بکر در حوزه سرمایه گذاری یاد کرد و گفت: استقرار 11 شهرک صنعتی و سه شهرک در دست اقدام و صنایع هایتک در کنار ظرفیت های کم نظیری از جمله؛ استقرار فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام و همچنین نزدیکی به پایتخت از جمله مواردی است که می تواند استانی بسیار بکر و مناسب به منظور سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به شمار رود.

دکتر عربیان فراهم بودن زمینه های مناسب واردات و صادرات در این استان را نیز از دیگر مواردی ذکر کرد که می تواند این استان را به عنوان استانی نمونه در سالهای آتی معرفی کند.

موانع اداری و قانونی سرمایه گذاری در البرز برطرف می شود

این مسئول در تکمیل سخنان خود در این زمینه از تشکیل ستادی پیرامون بررسی و پیگیری موانع و مشکلات اداری و حقوقی در حوزه سرمایه گذاری خبر داد و اظهار داشت: در آسیب شناسی صورت گرفته در حوزه سرمایه گذاری در این استان مهمترین مشکل و مانع در رابطه با مشکلات اداری و حقوقی شناسایی شد که در این زمینه نیز ستادی متشکل از مدیران کل و کارشناسان مرتبط تشکیل شده تا با بررسی موانع و مشکلات موجود نسبت به تسریع در روند سرمایه گذاری در این استان اقدام کنند.