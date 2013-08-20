علیرضا کمرئی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که تحول در آموزش و پرورش با توجه به اجرای سند تحول بنیادین در مدت دو سال تا چه اندازه قابل ارزیابی است، گفت: اگر تحلیل درستی از نحوه اجرای سند تحول داشته باشیم ابتدا باید به شتابزدگی در اجرای برنامه های آن اشاره کنیم. این در حالی است که در اکثریت موارد به پرهیز از شتابزدگی در اجرای برنامه های سند اشاره شده است. بنابراین به زعم من آموزش وپرورش در تحقق سند تحول تا این تاریخ ،عقب مانده است.

وی به بند ب. بخش دوم از فصل هشتم سند تحول بنیادین اشاره کرد و گفت: در این بند وزارت آموزش و پرورش مسئولیت نهادینه سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش (شامل بنیا نهای نظری و سند تحول راهبردی) و طراحی و تدوین برنامه های اجرایی سند تحول راهبردی را برعهده دارد و حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این سند، برنامه های خود(به ویژه برنامه های زیر نظام های اصلی) را به تصویب شورای عالی آموزش وپرورش می رساند.

کمرئی ادامه داد: از زمان ابلاغ سندتحول از سوی رئیس جمهور وقت، 17 ماه می گذرد، اما می بینیم که در این مدت یک زیرنظام از 6 زیر نظام مورد مطالبه سند، به تصویب شورای عالی رسیده است وسرنوشت زیر نظام رتبه بندی معلمان نیز در هاله ای از ابهام است.بنده منکر پیچیدگیهای فرایند تدوین برنامه های تحول نیستم اما چرا در زمان تنظیم سند تحول ، محاسبه دقیق تری از امکان تدوین زیر نظامها صورت نگرفته است. سهل انگاری در این زمینه،این شبهه را در ذهن متبادر میکند که وزارت آموزش و پرورش قصد داشته است همه زیر نظام ها را در دوران تصدی دولت دهم به پایان برساند و دراین رابطه اراده غالب وتعیین کننده بوده است. این در حالی است که چشم انداز سند ناظر به افق 1404 است.

تاکید رهبری بر عدم شتابزدگی در اجرای سند تحول

این کارشناس آموزشی با بیان اینکه مقام‌ معظم رهبری به مسئولان آموزش و پرورش توصیه اکید کردند که ‌در تحول آموزش و پرورش باید از هرگونه شتابزدگی پرهیز کرد، توضیح داد: تحول در آموزش و پرورش کاری عمیق است و کارهای عمیق، کوتاه‌مدت و زود بازده نیست. بر این اساس اجرای سند تحول آموزش و پرورش نیازمند کارهای تحقیقاتی متعدد در بخش‌های مختلف است تا ریل‌گذاری صحیحی انجام گیرد. آیا اینک نمی توان ادعا کرد آموزش وپرورش در عین شتابزدگی در رابطه با سند تحول دچار عقب ماندگی نیز شده است؟!

وی درباره راهکارهای اجرای صحیح سند تحول بنیادین بدور از شتابزدگی گفت: باید وجوه ممتاز سند بنیادین را، برجسته کنیم و زوایای اجرایی سند را، که تصور می رود با ضعف اساسی روبرو شده است را روشن کنیم. چرا که از سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش، به مثابه نقشه راهی برای تحقق ارزشها و آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت‌ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان و تحقق بخش حیات طیبه، جامعه عدل جهانی وتمدن اسلامی ایرانی تعبیر شده است.

این مدرس دانشگاه و کارشناس آموزشی ادامه داد: تحقق اهداف و برنامه های سند ملی آموزش و پرورش در افق چشم انداز، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند تحول بنیادین در دو سطح انجام می‌شود: در بخش اول، سیاستگذاری و تصمیمگیری کلان و نیز ارزیابی و نظارت راهبردی فرایند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مد نظر است که این موضوع بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در بخش دوم، تمرکز بر برنامه ریزی و نظام اجرایی است.

اغراق در اجرای سند تحول، موفقیت آن را با ابهام روبه رو می سازد

کمرئی با اشاره به نقش سند تحول بنیادین در برنامه های آموزش و پرورش تصریح کرد: تاکید یا اغراق در نقش سند تحول توسط کارگزاران دستگاه تعلیم وتربیت و نیز تضعیف یا تهدید سهم آن در تحول، بدون توجه به درستی یا نادرستی این قضاوتها ، ارزش ذاتی آن را تغییرنخواهد داد. اما اغراق در مورد آن در شرایطی که قدمهای اجرایی آن در مرحله ابتدایی است صرفا ممکن است انتظارات و قضاوتهایی را در جامعه شکل دهد که موفقیت برنامه های تحول را در آینده با ابهام روبرو سازد.

وی ادامه داد: اگراین انتظارات بعد از شکل گیری زیر نظام ها و برداشتن قدمهای اجرایی مرتبط ، آنهم نه به شکل اغراق آمیز- مانند آنچه در زمینه ارتباط نظام رتبه بندی وقله نشینی معلمان- عنوان شده، شکل می گرفت می توانست در تغییر نگاه عمومی موثر و مفید باشد.