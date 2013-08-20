مجوز صادرات فراورده های نفتی گمرک البرز صادر شد/ صادرات انواع محصولات از گمرک پیام

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید مدیرکل استانهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور از گمرک استان البرز و فرودگاه پیام، افشین امینی مدیرکل گمرک استان به تشریح عملکرد و اقدامات گمرک استان و بیان مشکلات و محدودیت های موجود خواستار توجه بیشتر مسئولان کشوری به گمرک استان البرز با توجه به پتانسیل ها و امکانات این مرکز شد.



مدیرکل گمرک استان البرز محصولات صادراتی از استان البرز را ماکارونی، آهن آلات، مبلمان، تخم مرغ، خوراک دام و طیور برشمرد که به کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، افغانستان و برخی کشورهای آسیه میانه صادر می شود.



وی با اشاره به اینکه مجوز صادرات فراورده های نفتی گمرک البرز صادر شده است، این مهم را در توسعه بخش صادرات بسیار مهم برشمرد.



به گفته امینی با اقدامات و پیگیری های کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز و همراهی و موافقت ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز کشور مجوز صادرات فراورده های نفتی گمرک استان صادر شده و مجوز دارو و کالاهای بهداشتی و آرایشی نیز در دست پیگیری است.



در این نشست و بازدید میدانی، ابراهیمی مدیرکل استانهای ستاد ضمن بازدید 5 ساعته از تمامی بخش های گمرک و فرودگاه به همراه مسئولان استان قول مساعد داد که مشکلات گمرک و فرودگاه پیام را از مراجع مربوطه در ستاد و دفتر ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار دهد.

همچنین مدیرکل استانهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور از گمرک استان البرز و فرودگاه پیام بازدید به عمل آورد.



علی ابراهیمی مدیرکل استانهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور به اتفاق مسئولان کمیسیون ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز استان البرز و کارشناسان ستاد از واحداهای مختلف ستادی و عملیاتی گمرک و فرودگاه پیام بازدید کردند.







