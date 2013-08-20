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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۳۶

ارجونی عنوان کرد:

دهه کرامت نشان از جایگاه ارزشمند بانوان در جهان اسلام دارد

دهه کرامت نشان از جایگاه ارزشمند بانوان در جهان اسلام دارد

زاهدان-خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئت های مذهبی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: دهه کرامت و اهتمام مسئولان فرهنگی کشور به منظور برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم گرامیداشت این ایام نشان از جایگاه ارزشمند دختران و بانوان در جهان اسلام دارد.

یوسف ارجونی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در همین راستا و به مناسبت گرامیداشت این ایام مبارک تعداد 6 برنامه محوری در قالب برگزاری بزرگداشت روز دختر و اجرای جشن ویژه ولادت حضرت معصومه(س)، برپایی نشست ویژه دختران مداح، ویژه برنامه های مداحی و همچنین برگزاری جشن همنامان حضرت معصوم(س) در سراسر استان به اجرا در خواهد آمد.

وی تبیین فرهنگ و سیره رضوی و پیاده کردن مکارم حضرت رضا (ع) در زندگانی، شخصیت و مکارم حضرت معصومه و جایگاه دختران در اسلام به ویژه گرامیداشت روز دختران را از اهداف اصلی این ویژه برنامه ها  در استان عنوان کرد.

وی ادامه داد: این ویژه برنامه ها همزمان با میلاد حضرت معصومه(س) آغاز و همزمان با میلاد امام علی بن موسی الرضا(ع) پایان خواهد یافت.

 

کد مطلب 2119176

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