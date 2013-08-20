  1. استانها
  2. یزد
۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۳۵

برترینهای کشاورزی ابرکوه معرفی شدند

برترینهای کشاورزی ابرکوه معرفی شدند

ابرکوه - خبرگزاری مهر: مسئول واحد ترویج جهاد کشاورزی ابرکوه برترین های کشاورزی استان یزد از شهرستان ابرکوه را معرفی کرد.

نادر قدیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفت نفر از کشاورزان ابرکوهی به عنوان نمونه استان یزد در سال 1391 انتخاب شدند که یکی از آنها به عنوان نخبه ملی معرفی شده است.

وی افزود: سید حسن میرعظیمی با سطح فعالیت 500 متر مربع و عملکرد یک و نیم تن در یک دوره به عنوان پرورش دهنده برترماهیان گرم آبی استان یزد معرفی شده است.

قدیریان ادامه داد: جلیل ابوالزاده کشاورز 70 ساله ابرکوهی نیز با سطح زیر کشت 400 هکتار و عملکرد  13.900 تن از نوع کله قوچی، به عنوان تولید کننده برتر پسته(سطح بزرگ ) معرفی شده است.

قدیریان گفت: عشایر ابرکوه نیز در میان برترین ها نماینده داشتند و احمد کرم نژاد با 900 رأس دام عنوان عشایر نمونه را از آن خود کرد.

وی با اشاره به اینکه ابرکوه پتانسیل های بالایی در تولید بیشتر محصولات کشاورزی و دامی دارد، افزود: عنوان تولید کننده برتر جو نیز به خلیل روشن از این شهرستان رسید که با سطح زیر کشت 30 هکتار و عملکرد 10 تن از رقم افضل، این عنوان را به خود اختصاص داد.

قدیریان ادامه داد: کشاورز پیازکار ابرکوهی نیز عنوان دار تولید این محصول در استان یزد شد.

وی افزود: علی دهستانی اردچی کشاورز 62 ساله این شهرستان با سطح زیرکشت یک هکتار موفق به تولید 210 تن پیاز پیاز از نوع بومی شد.

قدیریان گفت: عنوان سرباز برتر سازندگی نیز به علی اکبر صادقی نژاد از این شهرستان رسید.

این مسئول اضافه کرد: امین رحیمی هروکی، کشاورز جوان روستایی ابرکوه نیز در بخش ترویج به عنوان منتخب ملی معرفی شده است.

کد مطلب 2119182

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه