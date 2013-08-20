برترینهای کشاورزی ابرکوه معرفی شدند

نادر قدیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفت نفر از کشاورزان ابرکوهی به عنوان نمونه استان یزد در سال 1391 انتخاب شدند که یکی از آنها به عنوان نخبه ملی معرفی شده است.

وی افزود: سید حسن میرعظیمی با سطح فعالیت 500 متر مربع و عملکرد یک و نیم تن در یک دوره به عنوان پرورش دهنده برترماهیان گرم آبی استان یزد معرفی شده است.

قدیریان ادامه داد: جلیل ابوالزاده کشاورز 70 ساله ابرکوهی نیز با سطح زیر کشت 400 هکتار و عملکرد 13.900 تن از نوع کله قوچی، به عنوان تولید کننده برتر پسته(سطح بزرگ ) معرفی شده است.

قدیریان گفت: عشایر ابرکوه نیز در میان برترین ها نماینده داشتند و احمد کرم نژاد با 900 رأس دام عنوان عشایر نمونه را از آن خود کرد.

وی با اشاره به اینکه ابرکوه پتانسیل های بالایی در تولید بیشتر محصولات کشاورزی و دامی دارد، افزود: عنوان تولید کننده برتر جو نیز به خلیل روشن از این شهرستان رسید که با سطح زیر کشت 30 هکتار و عملکرد 10 تن از رقم افضل، این عنوان را به خود اختصاص داد.

قدیریان ادامه داد: کشاورز پیازکار ابرکوهی نیز عنوان دار تولید این محصول در استان یزد شد.

وی افزود: علی دهستانی اردچی کشاورز 62 ساله این شهرستان با سطح زیرکشت یک هکتار موفق به تولید 210 تن پیاز پیاز از نوع بومی شد.

قدیریان گفت: عنوان سرباز برتر سازندگی نیز به علی اکبر صادقی نژاد از این شهرستان رسید.

این مسئول اضافه کرد: امین رحیمی هروکی، کشاورز جوان روستایی ابرکوه نیز در بخش ترویج به عنوان منتخب ملی معرفی شده است.