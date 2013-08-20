کشف ارتباط ابتلا به آلزایمر و مس موجود در رژیم غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ با این حال این یافته های جدید با تحقیقاتی که پیش از این، وجود مس در رژیم غذایی را موجب حفاظت از مغز می دانست، در تضاد است.

تازه ترین تحقیقات که نتایج آن در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده استT نشان می دهد سطوح بالای مس در مغز، خلاص شدن از دست پروتئین هایی که موجب زوال عقل می شوند را دشوار می سازد.

مس یک بخش حیاتی و ضروری از رژیم غذایی محسوب می شود که برای سلامت بدن لازم است.

آب آشامیدنی که از طریق لوله های مسی به دست ما می رسد، گوشت قرمز و همچنین میوه و سبزیجات منابع اصلی مس خوراکی هستند.

تحقیقات پژوهشگران دانشگاه روچستر در نیویورک بر روی موش ها حاکی از آن است که مس سپر محافظتی مغز که همان موانع خونی مغز هستند را مختل می کند.

موش هایی که در آب آشامیدنی شان مس بیشتری قرار داده شده بود، بیش از دیگران این فلز را در رگهای خونی مغزی شان داشتند.

محققان می گویند این اختلال در عملکرد موانع خونی مغز موجب می شود مغز به دشواری بتواند از شر پروتئین های موسوم به بتا آمیلوئید خلاص شود.

یکی از نشانگرهای بیماری های آلزایمر شکل گیری پلاک های آمیلوئیدی در مغز در حال مرگ است.

دکتر رشید دین مجری این تحقیقات گفت: مشخص است که در طول زمان اثر انباشتگی مس موجب می شود سیستم هایی که بتا آمیلوئید را از مغز پاک می کنند مختل شوند.

وی گفت: مس موجب تولید پروتئین های بیشتری می شود و توانایی مغز برای پاک کردن پروتئین امیلوئید کاهش می یابد.

مس یون فلزی بسیار مهمی است و نباید بدن دچار کمبود آن شود. با این حال محققان می گویند مصرف مکمل های این یون فلزی می تواند اندکی مشکل زا شود.