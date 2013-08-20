بسته اعتلای دانش روابط عمومی کشور به دولت ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بسته اعتلای دانش روابط عمومی در ایران برای رفع موانع تاریخی و فراهم شدن بستر رشد و توسعه و کارآمدی بیشتر روابط عمومی‌ها در کشور، توسط انجمن متخصصان روابط عمومی به دولت ارائه شد.

این بسته پیشنهادی که برگرفته از نظرات جمعی از اساتید و صاحب نظران رشته روابط عمومی و ارتباطات است، در 14 بند از سوی رئیس انجمن تقدیم رئیس جمهوری شد.

در بخشی از این بسته پیشنهادی آمده است: کارگزاران روابط عمومی در کشور بر این باورند که در دولت تدبیر و امید نهاد روابط عمومی در کشور به عنوان کانون نظام ارتباطی و ایجاد تعامل بین دولت و مردم بویژه در سازمان‌ها در ارتباط با مخاطبان بتواند به رسالت حرفه ای خود که همانا ارتباطی دو سویه، شفاف و بر اساس صداقت و اعتماد بین دولتمردان و مردم است عمل نمایند که برای تحقق این مهم نیازمند برداشته شدن موانع تاریخی بر سر راه این صنعت و هنر و قرار گرفتن مدیران شایسته، تخصصی و کارآمد در راس روابط عمومی کشور است.

در این بسته پیشنهادی همچنین بر لزوم بازنگری و اجرایی شدن آیین نامه‌های وظایف و اختیارات روابط عمومی، لزوم تهیه قانون جامع روابط عمومی در کشور، استاندارسازی فعالیت‌های روابط عمومی، رعایت اخلاق حرفه ای، توسعه آموزش‌های دانشگاهی و کاربردی، رویکرد برون‌سپاری فعالیت‌های روابط عمومی در راستای اصل 44 قانون اساسی، بهره‌گیری از شیوه‌ها و تکنولوژهای نوین ارتباطی و ضرورت حمایت مدیران ارشد سازمان‌ها از واحد روابط عمومی اشاره و تاکید شده است.