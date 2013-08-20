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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۳

بسته اعتلای دانش روابط عمومی کشور به دولت ارائه شد

بسته اعتلای دانش روابط عمومی کشور به دولت ارائه شد

انجمن متخصصان روابط عمومی بسته اعتلای دانش روابط عمومی کشور را در اختیار دولت یازدهم قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بسته اعتلای دانش روابط عمومی در ایران برای رفع موانع تاریخی و فراهم شدن بستر رشد و توسعه و کارآمدی بیشتر روابط عمومی‌ها در کشور، توسط انجمن متخصصان روابط عمومی به دولت ارائه شد.

این بسته پیشنهادی که برگرفته از نظرات جمعی از اساتید و صاحب نظران رشته روابط عمومی و ارتباطات است، در 14 بند از سوی رئیس انجمن تقدیم رئیس جمهوری شد.

در بخشی از این بسته پیشنهادی آمده است: کارگزاران روابط عمومی در کشور بر این باورند که در دولت تدبیر و امید نهاد روابط عمومی در کشور به عنوان کانون نظام ارتباطی و ایجاد تعامل بین دولت و مردم بویژه در سازمان‌ها در ارتباط با مخاطبان بتواند به رسالت حرفه ای خود که همانا ارتباطی دو سویه، شفاف و بر اساس صداقت و اعتماد بین دولتمردان و مردم است عمل نمایند که برای تحقق این مهم نیازمند برداشته شدن موانع تاریخی بر سر راه این صنعت و هنر و قرار گرفتن مدیران شایسته، تخصصی و کارآمد در راس روابط عمومی کشور است.

در این بسته پیشنهادی همچنین بر لزوم بازنگری و اجرایی شدن آیین نامه‌های وظایف و اختیارات روابط عمومی، لزوم تهیه قانون جامع روابط عمومی در کشور، استاندارسازی فعالیت‌های روابط عمومی، رعایت اخلاق حرفه ای، توسعه آموزش‌های دانشگاهی و کاربردی، رویکرد برون‌سپاری فعالیت‌های روابط عمومی در راستای اصل 44 قانون اساسی، بهره‌گیری از شیوه‌ها و تکنولوژهای نوین ارتباطی و ضرورت حمایت مدیران ارشد سازمان‌ها از واحد روابط عمومی اشاره و تاکید شده است.

کد مطلب 2119194

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