محسن وزيري در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابتهاي كشتي فرنگي قهرماني رده سني نوجوانان جهان از امروز سه شنبه بيست و نهم مردادماه با حضور برترينهاي اين رده سني از نقاط مختلف دنيا به ميزباني كشور صربستان برگزار ميشود تا برترينهاي دنيا در پايان سه روز رقابت مشخص شوند.
وي ادامه داد: مسابقات كشتي فرنگي قهرماني نوجوانان جهان در 10 وزن و با حضور چهرههاي آينده دار كشتي دنيا از امروز در شهر زرنجانين كشور صربستان آغاز ميشود و در روز نخست كشتي گيران چهار وزن براي تيم كشورمان به مصاف حريفان خواهند رفت.
نايب رئيس هيئت كشتي استان قم اضافه كرد: كشتي گيران شركت كننده در اين دوره از مسابقات در اوزان 42، 46، 50، 54، 58، 63، 69، 76، 85 و 100 كيلوگرم به دنبال دستيابي به يكي از مدالهاي طلا، نقره و برنز اين دوره از رقابتها با يكديگر رو به رو ميشوند.
وي خاطرنشان كرد: مهدي ابراهيمي يكي از كشتي گيران اعزامي كشورمان به رقابتهاي قهرماني نوجوانان جهان است و به عنوان نماينده كشتي قم در وزن 76 كيلوگرم با حريفان خود بر سر رسيدن به يكي از رتبههاي اول تا سوم به رقابت ميپردازد.
وزيري بيان داشت: مهدي ابراهيمي يكي از آيندهدار ترين كشتي گيران قمي است كه از رقابتهاي قهرماني كشور در سال گذشته خود را با درخشش در رقابت با حريفان مطرح دنيا مطرح كرد و در حال حاضر نيز شاخصترين فرنگي كار قم در رده نوجوانان است.
وي ياد آور شد: ابراهيمي در وزن خود در حال حاضر برترين كشتي گير كشور است و امشب در شهر زرنجانين صربستان در مراسم وزن كشي شركت ميكند تا با رفتن بر روي باسكول پنج وزن دوم حريف خود در روز نخست پيكارهاي قهرماني جهان را بشناسد.
نايب رئيس هيئت كشتي استان قم افزود: در حالي كه طبق برنامه ريزي مسئولان فيلا قرار است ابتدا رقابتهاي كشتي فرنگي و سپس مسابقات كشتي آزاد قهرماني نوجوانان جهان در صربستان به انجام برسد، بر همين اساس ابتدا وزن كشي كشتي گيران اوزان 50، 54، 58، 63 و 100 كيلوگرم كشتي فرنگي انجام شد.
وي خاطرنشان كرد: مهدي ابراهيمي نيز در پنج وزن دوم قرار دارد و فرنگي كار وزن 76 كيلوگرم است كه در روز نخست مسابقات يعني امروز در وزن كشي وزن كشي اوزان 42، 46، 69، 76 و 85 كيلوگرم كشتي فرنگي به روي باسكول رفته و حريفان خود را خواهد شناخت.
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