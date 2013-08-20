45 فیلم در بخشهای استانی و ملی جشنواره اردیبهشت به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جشنواره ملی فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان در حالی دو روز ابتدایی خود را پشت سر گذاشت که 45 فیلم راه یافته به مرحله نهایی جشنواره، در دوبخش استانی و ملی این جشنواره به نمایش در آمدند.

در بخش استانی 9 فیلم انتهای راهرو، هفت دقیقه از مهرداد امیرزاده، باغ ما که خشک نشد از مهدی میرزایی، دست از احسان و ایمان رضایی، اینک بندرعباس از غلامرضا رحیمی، برف در بندر عباس آقا از مرتضی نیک نهاد، عصر یک روز خوب از جلیل درویشی، کارگاه بی نشان از سید محمد رودباری زاده، بندر جرون از حسن بیداروند و درگوش از خوبیار سالاری با استقبال علاقه مندان در فرهنگسرای طوبی بندرعباس به نمایش درآمد.

همچنین در بخش ملی فیلمهای آسانسور، باتلاق، فرار مغزها، هشت ضلعی، یکی باید اونو ساکت می کرد، شهر زیبای من، سکوت برکه ها، صبا، عده ای کنار هم، سکوتی دیگر، آب شهر، پانسمان، کورسو، میم.الف.ر ، صبحانه، شهر آسفالت، قطره ای رو سنگ داغ، اتفاق، لیلا، ده سی سی، زاویه، همسایه، کابوسهای فرانسوی، نارین، گیس، سرخ، امشب، ظغال! ، گهواره خستگی من، شیرپوشان، فرار، منها، باد چیزی خواهد گفت، آک آپ آس، انکسار و زمان در معرض دید عموم قرار گرفتند.

در بخش فیلم این جشنواره 413 اثر که 18 اثر از استان هرمزگان و 395 اثر از سطح ملی شرکت کردند که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته است و پس از داوری 45 اثر، 9 فیلم از استان هرمزگان و 36 فیلم از سطح ملی در موضوع های فیلم های فرم گرا(ملی) و فیلم های مستند و داستانی(استانی) در بخش مسابقه مورد پذیرش قرار گرفت.

داوری بخش فیلم هشتمین جشنواره ملی فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان را محمدرضا اصلانی، محمد تهامی نژاد و عاطفه خادم الرضا بر عهده دارند.

هیئت انتخاب این بخش نیز متشکل از عبدالله خداکریمی، علیرضا محسنی و محمدرضا رکن الدینی بوده است.