توقف مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران امکان پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، شهلا میرگلوی‌بیات در مورد دستور معاون اول رییس‌جمهور نسبت به توقف اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای پدران، افزود: این قانون، مصوبه مجلس است بر این اساس به هیچ عنوان امکان توقف آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند یکسری از مصوباتی که در دوران دولت قبلی انجام شده را لغو کند اما نمی‌تواند مصوبه مجلس را متوقف کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری اینکه مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای پدران به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، تصریح کرد: این مصوبه پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برای اجرا به تمام دستگاه‌ها و ادارات ابلاغ شده است.

میرگلوی‌بیات، با تاکید بر اینکه توقف مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای پدران نمی‌تواند به دلیل بارمالی آن باشد، یادآور شد: این مصوبه در ابتدا به دلیل داشتن بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شد و سپس برای بررسی بیشتر دوباره به مجلس بازگشت بعد از بررسی، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت؛ بنابراین اگر این مصوبه برای دولت بارمالی داشت شورای نگهبان آن را تصویب نمی‌کرد.

وی به برخی اعتراضات در خصوص مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای پدران اشاره کرد و افزود: این مصوبه از سوی خانم‌هایی که در نهادهای خصوصی مثل کارخانجات کار می‌کردند مورد اعتراض قرار گرفته بود زیرا این نهادها قوانین خاص خود را داشتند اما در ارتباط با شرکت‌های دولتی لازم‌الاجرا بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: به طور حتم می‌توان مصوبات یکی دو ماه اخیر دولت گذشته را برای نظارت بیشتر لغو کرد اما قانونی که مصوبه مجلس است امکان توقف آن وجود ندارد.