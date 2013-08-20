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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۳۴

قرباني:

63 میلیارد ريال اعتبار به شهرستان سامان اختصاص داده شد

63 میلیارد ريال اعتبار به شهرستان سامان اختصاص داده شد

سامان – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سامان از اختصصاص 63 میلیارد و 519 میلیون ریال اعتبار از تملک دارایی به این شهرستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار قربانی ظهر سه‌شنبه در در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سامان با بیان اینکه 63 میلیارد و 519 میلیون ریال اعتبار شهرستان سامان اختصاص داده شد، اظهار داشت: این میزان اعتبار برای 136 پروژه در نظر گرفته شده است.

قربانی با بیان اینکه اولویت این شهرستان  در بخش گردشگری است که باید بیش از  شهرستان های دیگر توجه شود، بیان داشت: گردشگری شهرستان سامان با توجه بر پتانسیل‌ها و  و ظرفیت های گردشگری باید تقویت شود.

وی با اشاره بر اینکه اختصاص اعتبار ملی برای ایجاد زیر ساخت های گردشگری و ... باید از سوی ادارات و دستگاه های استانی صورت گیرد، عنوان کرد: احداث راه جایگزین پل زمانخان، تکمیل اردوگاه چم عالی، توسعه ها راه های روستایی به شهری و ... از جمله اولویت های مهم  در شهرستان سامان است.

قربانی با بیان اینکه آب به مجتمع دامداری شهرستان سامان اختصاص داده شده است، بیان داشت: با اجرایی نشدن این پروژه تخصیص آب این شهرستان ابطال خواهد شد.

فرماندار شهرستان سامان عنوان کرد:ده میلیارد ریال برای ایجاد زیر ساخت دستگاه های اجرایی شهرستان در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2119206

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