به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی در حاشیه نشست شورای نظارت بر صدا و سیما با عوامل سریال ها و برنامه های ماه مبارک رمضان که عصر دیروز دوشنبه 28 مرداد برگزار شد به افتتاح آزمایشی شبکه "نسیم" اشاره و بیان کرد: راه‌اندازی 10 شبکه پیش از این در دستور کار معاونت سیما بوده است و اگر برخی از این شبکه‌ها تا کنون افتتاح نشده‌اند به دلیل مشکلات مالی بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه شبکه "نسیم" قصد دارد شادمانی، نشاط و لبخند را به داخل خانه ها و خانواده‌های مردم بیاورد، درباره جزئیات آن توضیح داد: "نسیم" ابتدا فعالیتش را با 4 ساعت برنامه تولیدی آغاز می‌کند و بعد تکرار برنامه های این 4 ساعت مشاهده می شود. بعد از این فعالیت 24 ساعته خود را آغاز می کند. همچنین در مناسبت های ویژه، برنامه‌های مختلفی خواهد داشت. هم اکنون هم بعضی از این برنامه‌ها در مرحله تولید هستند. کنداکتور آنها طراحی شده و تبلیغات و آگهی های مورد نظر برای اطلاع رسانی شبکه نسیم از شبکه های تلویزیونی پخش می شود.

معاون سیما درباره زمان افتتاح این شبکه عنوان کرد: ما پیش‌بینی کرده‌ایم که فعالیت آزمایشی این شبکه که برای شهر تهران طراحی شده است، در پایان تابستان امسال آغاز شود و بعد به افتتاح رسمی برسیم، البته اگر مشکلات فنی آن برطرف شود.

دارابی با اشاره به برنامه های تولیدی این شبکه رویکرد عمده آن را تامینی عنوان کرد و درباره افتتاح این شبکه ها گفت: نیروی انسانی در شبکه‌های نسل دوم بسیار کم است. شبکه تماشا اکنون تنها با 15 نفر اداره می‌شود و اداره آنها با شبکه های نسل قبلی تفاوت دارد. بخش زیادی از شبکه نسیم هم تامینی و استفاده از آرشیو است. به عبارت دیگر هزینه‌ای برای این شبکه‌ها به آن معنا وجود ندارد. درواقع بخش اندکی در حدود 20 درصد تولیدی خود شبکه است.

وی درباره درآمدزایی و رقابت این شبکه با شبکه های ماهواره ای نیز اظهار کرد: چند ماه پیش که طرح این شبکه ریخته شد، بلافاصله مشاهده کردیم که یک شبکه ماهواره‌ای نیز با همین رویکرد آغاز به کار کرد. البته هدف ما رقابت با این شبکه ها نیست، بلکه یک قطب‌نمای توسعه برای تلویزیون در نظرگرفته شده که اگر واقعا به آن زمان‌بندی نرسیم، عقب می‌افتیم. البته اگر بتوانیم این شبکه را خوب طراحی کنیم، خودش می‌تواند با آگهی‌هایی که می‌گیرد درآمدزا باشد.

دارابی در پایان سخنانش با بیان اینکه شبکه های دیگری هم در دست اقدام برای راه اندازی هستند، گفت: فعلا شبکه نسیم اولویت برنامه ماست و قصد ما این است که مردم بتوانند با مشاهده این شبکه ها خستگی خود را فراموش کرده و شاد شوند