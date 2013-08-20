درگیری شدید مسلحانه در مرز عربستان و یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری اعلام کرد: پس از از سرگیری ساخت دیوار حائل از سوی عربستان در مرز با با یمن، قبایل یمنی با نیروهای مرزی سعودی درگیر شده اند.
این درگیریها بسیار شدید گزارش شده است.
منابع رسانه ای دقایقی پیش از درگیری شدید مسلحانه در مرز عربستان سعودی و یمن خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری اعلام کرد: پس از از سرگیری ساخت دیوار حائل از سوی عربستان در مرز با با یمن، قبایل یمنی با نیروهای مرزی سعودی درگیر شده اند.
این درگیریها بسیار شدید گزارش شده است.
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