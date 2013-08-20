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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۵۸

فوری/

درگیری شدید مسلحانه در مرز عربستان و یمن

درگیری شدید مسلحانه در مرز عربستان و یمن

منابع رسانه ای دقایقی پیش از درگیری شدید مسلحانه در مرز عربستان سعودی و یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری اعلام کرد: پس از از سرگیری ساخت دیوار حائل از سوی عربستان در مرز با با یمن، قبایل یمنی با نیروهای مرزی سعودی درگیر شده اند.

این درگیریها بسیار شدید گزارش شده است.

کد مطلب 2119218

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