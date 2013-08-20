درگیری شدید مسلحانه در مرز عربستان و یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در خبری فوری اعلام کرد: پس از از سرگیری ساخت دیوار حائل از سوی عربستان در مرز با با یمن، قبایل یمنی با نیروهای مرزی سعودی درگیر شده اند.

این درگیریها بسیار شدید گزارش شده است.