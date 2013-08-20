ساختار باشگاه های ورزشی در گیلان بسیار ضعیف است

ارسلان دمیرچی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساختار باشگاه ها باید مناسب باشد تا بتوان به اهداف متعالی دست پیدا کرد.

وی تصریح کرد: الزامات قانونی برای فعالیت باشگاه ها وجود دارد یکی از این الزامات ایجاد ساختار کاملا رسمی در این مجموعه ها است.

عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان گفت: نه تنها در لیگ استان بلکه در لیگ برتر کشور بسیاری از باشگاه ها از استاندارد های لازم برخوردار نیستند.

وی افزود: اگر باشگاه ها از استاندارد مناسب برخوردار نباشند زمینه های پیشرفت نیز در این مجموعه ها کند خواهد شد.

دمیرچی با اعلام اینکه باشگاه باید ثبت قانونی، دفتر ، زمین اختصاصی و غیره داشته باشند، اظهارداشت: بسیاری از باشگاه های استان کفایت لازم را برای شرکت در لیگ برتر کشور را ندارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گیلان قابلیت های خوبی در عرصه فوتبال دارد بر لزوم ترسیم چشم انداز فوتبال در استان تاکید کرد.