هفته دولت فرصتی مناسب برای بیان فعالیتهای خدمت رسانی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله آلبوغبیش پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته دولت که در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری شادگان برگزار شد با اشاره به اینکه همه ساله از دوم تا هشتم شهریورماه بنام هفته دولت نام گذاری شده است، افزود: مسئولان باید تلاش کنند تا با برنامه ریزی صحیح و دقیق زمینه ایجاد و ارتقای امید و اطمینان مردم نسبت به دولت و نظام را افزایش دهند.



وی با بیان اینکه همه ساله هفته دولت به منظور پاسداشت شهادت شهیدان رجایی و باهنر برگزار می شود، اظهار داشت: این شهیدان گرچه مدت کوتاهی مسئولیت داشتند اما طوری منویات خود را در منصه ظهور گذاشتند که امروز پس از گذشت 34 سال هنوز خدمات آنها دراذهان عمومی باقی مانده است.



آلبوغبیش بر نقش روابط عمومی ادارات و نهادهای شادگان در جهت بیان دستاوردها و اقدامات اساسی دولت در عرصه های مختلف و در هفته دولت تاکید کرد.



معاون فرماندار شادگان تصریح کرد: هفته دولت فرصت مغتنمی است تا مردم با نتایج تلاشهای بخشی از خدمتگزاران نظام آشنا شوند.



