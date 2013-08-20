عقل و نسبت آن با قوه خیال در آرای مولانا بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مولانا محمد جلال‌الدین بلخی از یک سو حکم به قربان کردن عقل در برابر عشق می‌دهد (عقل را قربان کن اندر عشق دوست) و با تصریح و تأکید، پای استدلالیون را چوبین می‌خواند و از سوی دیگر معتقد به عقلی یزدانی است (عقل دیگر بخشش یزدان بود) که با القابی چون عقل ایمانی، عقل عرشی و عقل من لدن، عقلِ عقل اولیا، است و با عنوان عـقـل کلی، ایمن از هرگونه ریب المنون. (عـقـل کلی ایمن از ریب المنون) و این بدان معناست که عقل در رای و نظر مولانا هم مرتبت دارد هم مراتب.

دکتر حسن بلخاری‌قهی، دانشیار دانشگاه تهران در یازدهمین دوره از مباحث فلسفه خیال در حکمت و اندیشه‌ اسلامی و پس از بررسی نسبت آرای مولانا با حکمای بزرگی چون ابن عربی و صدرالدین قونوی در دوره‌ پیش، در این دوره به تبیین مفهوم عقل (و مراتب آن) و نسبت آن با قوه خیال در آرای مولانا و به ویژه در مثنوی معنوی می‌پردازد.

این دوره‌ آموزشی در 10 جلسه روزهای شنبه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود که آغاز آن شانزدهم شهریور است و علاقه‌مندان به ثبت‌نام تا دهم شهریور فرصت دارند در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب مراجعه کنند.

مرکز فرهنگی شهر کتاب در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم واقع است و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره‌های ۸۸۷۲۳۳۱۶ و ۸۸۷۱۷۴۵۸ تماس بگیرند.