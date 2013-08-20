تجلیل از 6 مدیر، مربی و بازیکن/ جامعه ورزش تشنه فرهنگ جوانمردی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صفارزاده در نشست خبری که به مناسبت روز 17 شوال برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران گفت: جایگاه اخلاق در ورزش بسیار مهم است و در ورزش قهرمانی و حرفه‌ای یک خلا برای آن احساس شده بود. جامعه ورزش تشنه فرهنگ جوانمردی است.

وی افزود: یکی از دلایلی که تاکنون در زمینه ترویج اخلاق پهلوانی موفق عمل نکردیم این بود اخلاقی که می‌خواستیم تزریق کنیم، از جنس ورزش نبود. فرهنگ پهلوانی در واقع اخلاق از جنس ورزش است. در تاریخ و پیشینه ورزش هم هیچ موردی را تاریخی‌تر و جذاب‌تر از پهلوانی نداریم.

رئیس پیشین فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای ادامه داد: باید برای ترویج فرهنگ پهلوانی سه کار انجام گیرد. که عبارتند از شفاف شدن فرهنگ پهلوانی، نهادینه کردن فرهنگ پهلوانی و مشورت با اهل فن. با این کارها می‌توانیم راهکارهای ترویج فرهنگ پهلوانی را ترویج دهیم.

صفارزاده همچنین با اشاره به برگزاری مراسم روز شنبه آینده گفت: قرار است در این روز از آرم و کتاب مرام نامه فرهنگ پهلوانی رونمایی شود. ضمن این که از 6 مدیر، مربی و بازیکن نیز تجلیل خواهد شد.