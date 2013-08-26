نگذاریم نسل جدید 8 سال دفاع مقدس را در حد یک جنگ عادی بداند

آرش دادگر نویسنده و کارگردان تئاتر درباره برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت و لزوم بازنگری در برپایی این فستیوال به خبرنگار مهر گفت: با اعتماد به یکدیگر می توانیم گام های موثری در جهت ارتقای تئاتر مقاومت برداریم و شاهد موفقیت هنرمندان در این حوزه باشیم. این جشنواره را نمیتوان به شیوه 20 سال قبل برگزار کرد بلکه باید در تفکر و سیاست گذاری های جشنواره بازنگری صورت بگیرد و مسولان نگاه خود را تغییر دهند و دریابند که ما دیگر در سال 72 نیستیم و نسل جدیدمان جنگ را ندیده اند.
این کارگردان و نویسنده تئاتر ادامه داد: در واقع نسل جدید 8 سال دفاع مقدس را به همان شکل کشتارها و جنگهای دیگر کشورها میبینند و ما هم تنها جنگ را برای آن ها بازسازی میکنیم. این در حالی است که نسل جدید در کتاب ها، بازی ها، فیلم ها مدام کشت و کشتار را می بینند و مرگ برای آن ها بیمعنا شده است.
وی خاطرنشان کرد: مسولان باید فکری به حال این نسل بکنند و نباید تنها یک جشنواره صرف را برگزار کنند بلکه باید برای هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره به سراغ جامعهشناسانی بروند که از تمام روابط میان نسل جدید از گذشته و حال و آینده شان و مناسباتی که دارند مطلع باشند. در واقع باید بر اساس مخاطبان امروز اثری خلق شود.
این نویسنده و کارگردان تئاتر در پاسخ به این که چرا هنرمندان کمتر به سراغ مضامین دفاع مقدس و مقاومت میروند، گفت: هر کارگردانی با توجه به سلایق شخصی خود موضوعی را انتخاب میکند و در واقع هر هنرمند فضای خاص خود را دارد و گزینش برای انتخاب موضوع توسط خود هنرمند صورت می گیرد، بنابراین نمی توان گفت که چرا هنرمندان کمتر به سراغ موضوعات دفاع مقدس می روند. هر کارگردانی سلایق متفاوتی دارد که بر اساس آن اثری را خلق می کند.
دادگر افزایش کیفیت جشنواره را در گرو ایجاد تغییرات دانست و افزود: از سوی دیگر نباید تصور شود که سفارش اثر به کارگردانان می تواند امری کمککننده به این جریان باشد، چرا که اگر سفارشدهنده اثری را به یک کارگردان مطرح سفارش دهد ممکن است که نظر او برخلاف تفکر و کارگردانی آن هنرمند باشد. بنابراین سفارش دهنده به سراغ کارگردان دیگری می رود که تفکری مشابه آنان داشته باشد و از سویی آن کارگردان شاید تنها تفکری مشابه آنها داشته و توانایی خلق یک اثر فاخر را نداشته باشد و در نهایت اثری ضعیف تولید می شود، بنابراین سفارشدهنده نیز باید تفکرات خود را تغییر داده و نیازهایش را مشخص کند.
وی با اشاره به اینکه دسترسی به مواد خامی که باید در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد اندک است و یا مورد استفاده قرار نمیگیرد، بیان کرد: متاسفانه کسانی که متولی این امر هستند و به قولی خودی محسوب می شوند هم به سراغ این آثار نمی روند و باید در وهله اول از آن ها بپرسیم که چرا از این آثار استفاده نمی کنند.
دادگر در ادامه سخنان خود با اشاره به تولید آثار فاخر در زمینه تئاتر مقاومت گفت: من قائل به هیچ ژانر به خصوصی نیستم به این مفهوم که اگر به این ژانر بپردازم باعث فاخر شدن آن بشوم، بلکه معتقدم که تئاتر انسانساز است و می تواند باعث ایجاد تغییر در فرهنگ و بالا رفتن اندیشهها شود. تئاتر یک هنر زنده است و می تواند به روشنی و شفافیت تمام با تماشاگر ارتباط برقرار کند، بنابراین چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید و حتی شنید.
کارگردان نمایش "بازگشت افتخار آمیز مردان جنگی" در پایان تصریح کرد: فقط باید نگاه مان را عوض کنیم و بیدار شویم و با گذشت 20 سال از خود بپرسیم که این جشنواره چه ماحصلی داشته است؟ آن وقت است که با همکاری و اعتماد به یکدیگر می توانیم گام های موثری در جهت ارتقای تئاتر مقاومت برداریم. باید دریابیم که همه ما جزو یک خانواده هستیم و نباید یکی را خودی بدانیم و دیگری را غیر از خود تلقی کنیم. از طرفی شخصی که مسئولیتی را بر عهده می گیرد باید مشاوران هنری در کنار خود داشته باشد و تلاش کند تا یک مدیر هنری موفق باشد و جامعه هنری، ارباب رجوع و هنرمندان را درک کند آن وقت است که این دیوار بی اعتمادی فرو خواهد ریخت و می توانیم در آینده شاهد موفقیت در این حوزه باشیم.
چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (انقلاب و دفاع مقدس) در بخشهای خیابانی، کودک و نوجوان و عروسکی از 10 تا 14 شهریور به میزبانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در شهرستان تبریز و هفته اول مهرماه در بخشهای صحنهای و میهمان، به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و بنیاد فرهنگی روایت و با همکاری مرکز هنرهای نمایشی در تهران و به دبیری حسین مسافر آستانه برگزار خواهد شد.
