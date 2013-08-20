کمبود منابع کتابخانه های عمومی خوزستان تامین می شود

لفته منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به درخواستهای مکرر اعضای کتابخانه های عمومی استان مبنی بر کمبود منابع در کتابخانه ها عنوان کرد: با بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان اداره کل به ناکافی بودن میزان منابع موجود در پاسخگویی به نیاز متقاضیان پی برده و تصمیم به جبران این کمبودها و تامین منابع لازم گرفتیم.



وی هزینه بسیار بالای هر جلد کتاب را دلیل عدم توانایی عموم مردم در تهیه و خرید کتاب بیان کرد و افزود: با توجه به اینکه وظیفه نهادهای فرهنگی و به خصوص کتابخانه های عمومی است که پاسخگوی این نیاز مردم باشند، به اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل کتابخانه های استان از سال 91 تا به حال در جهت خرید کتب با موضوعات مختلف و کتب مرجع مورد نیاز کتابخانه های استان اشاره کرد.



منصوری در این خصوص عنوان کرد: در سال 91 با کمک استاندار خوزستان و معاون برنامه ریزی استانداری در جهت تخصیص اعتبارات فرهنگی مناسب به اداره کل کتابخانه های استان، با همکاری کارشناسان اداره کل، روسای ادارات شهرستانها، مسئولان و به ویژه اعضا کتابخانه ها، لیست کتب مورد نیاز تهیه و به نهاد کشور ارسال شد و پس از تائید نهایی به موسسه کتاب نشر به منظور تهیه و ارسال کتابها به استان فرستاده شد که این امر با موفقیت صورت پذیرفت و اکنون 28 هزار جلد کتاب برای رفع کمبود منابع کتابخانه های عمومی استان به آنها تخصیص داده شد.



مدیرکل کتابخانه های استان خوزستان با بیان اینکه کتابهای خریداری شده با موضوعات دینی، علمی، عمومی و کتب مرجع هستند، افزود: 14 هزار جلد از 28 هزار نسخه کتاب تهیه شده از کتب نویسندگان بومی استان بوده که با هدف کمک به نویسندگان استان صورت گرفته است.

