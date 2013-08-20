برنامه های گرامیداشت دفاع مقدس مردمی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد صبح سه‌ شنبه در ستاد بزرگذاشت هفته دفاع مقدس خراسان جنوبی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی مختلف که در کمیته‌ های زیر مجموعه ستاد عضویت دارند باید برای اجرای برنامه‌های با کیفیت در هفته دفاع مقدس کمک کنند.

وی به تشکیل هشت کمیته در ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: این کمیته ها در حوزه‌های فرهنگی، اطلاع رسانی، هنری، ایثارگران، امور بانوان، ورزش و جوانان، دانشگاه‌ها و حوزه علمیه و نظارت و ارزیابی برنامه‌ های هفته دفاع مقدس فعالیت خواهند داشت.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه باید نسبت به ارزش‌ها دفاع مقدس هزینه کرد،گفت: یکی از راه‌های آشنایی خانواده‌ها و جوانان با دوران دفاع مقدس بازدید از مناطق راهیان نور است.

گلستانی فرد با اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس، بیان داشت: یکی از دوران های بسیار درخشان و فراموش نشدنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران هشت سال دفاع مقدس و پیروزی رزمندگان اسلام با وجود نابرابری شرایط بوده است.

وی جنگ تحمیلی را وسیع ‌ترین و نادرترین جنگ درتاریخ معاصر دانست و ادامه داد: نظام اسلامی تجربیات سختی را از فراز و نشیب‌های فراوان در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تروریستی و منافقان داشته که هر کدام از این مسائل می‌توانست یک نظام را نابود کند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: در استان برای برگزاری باشکوه هفته دفاع مقدس باید برنامه‌ ریزی مناسبی صورت گیرد زیرا اجرای مطلوب و مردمی بودن برنامه‌ هادر آمادگی مردم و به خصوص نسل جوان برای دفاع از ارزش‌ها و ادامه راه شهدا و ناامیدی و طمع دشمنان به نظام تاثیر دارد.