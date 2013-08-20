همایش روزجهانی مساجد در سیریک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان در مراسم همایش نکوداشت روز جهانی مساجد که دوشنبه 28 مرداد برگزار شد گفت: تنها مسیر هدایت بشریت ،مساجد و تمسک جستن به قرآن و اهل بیت است.

حجت الاسللام حسین مرشدی اظهارکرد: اولین کارهای که پیامبر اسلام (ص) برای تبین رسالتش وتبلیغ دین مبین اسلام انجام داد ساخت مسجد بوده و پس از آن شروع به تبلیغ اسلام کرد.

وی با توجه به نقش محوری مساجد در گسترش فرهنگ اسلام اظهار کرد: پایگاه اول مسلمانان مسجد بوده است و مبارزه اسلام در مسجد رشد و آگاهی یافته و مسجد از روز اول به عنوان مکانی مقدس پایه ریزی شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مساجد پایگاه رشد و ترقی جوانان هستن اذعان کرد: ائمه جماعت باید به این مهم اهتمام بیشتر داشته باشند و مسجد امکانی جذاب برای جوانان و نوجوانان تبدیل کنند.

در پایان این مراسم از تعدادی از فعالان و حافظان قرانی، مدیران کانون‌های فرهنگی مساجد شهرستان سیریک ، اعضاء فعال مساجد (مکبرین، ماذنین) و از ائمه جماعت مساجد تقدیر به عمل آمد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سیریک اشاره کرد: سهمیه راه‌اندازی 20 کانون فرهنگی مساجد اهل تسنن به مساجد فعال تسنن شهرستان اختصاص داده شده است.