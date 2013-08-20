  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۰۶

همایش روزجهانی مساجد در سیریک برگزار شد

همایش روزجهانی مساجد در سیریک برگزار شد

سیریک - خبرگزاری مهر: همایش نکوداشت روزجهانی مساجد با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمز گان، فرماندار و ائمه جماعات شهرستان سیریک در سالن غدیر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان در مراسم همایش نکوداشت روز جهانی مساجد که دوشنبه 28 مرداد برگزار شد گفت: تنها مسیر هدایت بشریت ،مساجد و تمسک جستن به قرآن و اهل بیت است.

حجت الاسللام حسین مرشدی اظهارکرد: اولین کارهای که پیامبر اسلام (ص) برای تبین رسالتش وتبلیغ دین مبین اسلام انجام داد ساخت مسجد بوده و پس از آن شروع به تبلیغ اسلام کرد.

وی با توجه به نقش محوری مساجد در گسترش فرهنگ اسلام اظهار کرد: پایگاه اول مسلمانان مسجد بوده است و مبارزه اسلام در مسجد رشد و آگاهی یافته و مسجد از روز اول به عنوان مکانی مقدس پایه ریزی شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مساجد پایگاه رشد و ترقی جوانان هستن اذعان کرد: ائمه جماعت باید به این مهم اهتمام بیشتر داشته باشند و مسجد امکانی جذاب برای جوانان و نوجوانان تبدیل کنند.

در پایان این مراسم از تعدادی از فعالان و حافظان قرانی، مدیران کانون‌های فرهنگی مساجد شهرستان سیریک ، اعضاء فعال مساجد (مکبرین، ماذنین) و از ائمه جماعت مساجد تقدیر به عمل آمد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سیریک اشاره کرد: سهمیه راه‌اندازی 20 کانون فرهنگی مساجد اهل تسنن به مساجد فعال تسنن شهرستان اختصاص داده شده است.

 

 

کد مطلب 2119297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها