استعفای نجفی رای نیاورد / ناصحی عضو شورای سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان پانصد و شصت و نهمین جلسه شورای سوم شهر تهران احمد مسجدجامعی و معصومه ابتکار هر یک طی نطقی انتصاب آقای نجفی را به عنوان معاون رئیس جمهور تبریک گفتند ولی حسن بیادی با انتقاد از موضوع پخش CD یکی از جلسات شورای شهر گفت: در آن CD مشخص است که میدان بصیرت به جای میدان حق شناس نامگذاری شده و در کنار نام بصیرت (9 دی) نوشته شده است. آقای چمران اگر غیر از این به فرمانداری فرستادید خیانت شده است و خلاف مصوبه شورا است. بعد از رئیس شورای شهر خواست تا جلوی این اقدامات گرفته شود.

معصومه ابتکار در این جلسه گفت: رسیدگی به موضوع آسیب دیدگان حوادث سال 88 از مهمترین اقدامات آقای نجفی بود که آن را بر علیه خودش استفاده کردند در حالیکه این اقدام به نفع نظام بود.

این فعال محیط زیست در جلسه امروز پیشنهاد برخی از NGO ها را مطرح کرد و گفت: سازمانهای مردم نهاد موضوع تحریم ها و محیط زیست را مطرح کردند که باید روی آن بحث کنیم.

در این جلسه حبیب کاشانی هم از تمامی همکاران خود تشکر کرد و حلالیت طلبید. علیرضا دبیر هم گفت در این شورا طلسم شکسته شد و بالاخره یک نفر از اعضای شورا راهی دولت شد. البته حیف که آموزش و پرورش نجفی را از دست داد.

در این جلسه شورا با استعفای محمد علی نجفی موافقت شد و عبدالمقیم ناصحی برای مدت 13 روز یعنی تا 12 شهریور و اولین جلسه شورای شهر چهارم و تنها برای یك جلسه باقیمانده شورای شهر سوم بر طبق قانون جایگزین نجفی شد.