سرقت از حساب هاي بانكي بیشترین جرائم فضاي مجازي در خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن عرفاني ظهر سه شنبه در نشست خبري كه در محل فرماندهي پليس فتاي خراسان رضوي اظهار كرد: در پنج ماهه گذشته سال جاري بيشتر از 90 درصد پرونده هاي جرايم فضاي مجازي توسط پليس خراسان رضوي كشف شده است.

وي با اشاره به بيشترين جرايم اينترنتي خراسان رضوي در پنج ماهه گذشته اظهار كرد: سرقت، كلاهبرداري و مزاحمت هاي اينترنتي بيشترين جرايم فضاي مجازي در خراسان رضوي بوده است.

سرهنگ عرفاني بيان كرد: پليس فتاي استان توانسته در زمينه كشفيات سرقت هاي اينترنتي موفق عمل كند و ما در اين زمينه نزدیک به شش برابر افزايش داشته ايم.

وي همچنين با اشاره به افزايش كشفيات پرونده هاي كلاهبرداري هاي اينترنتي در استان تصريح كرد: در كلاهبرداري هاي رايانه اي 1.5 برابر كشفيات داشته ايم.

رئيس پليس فتاي استان در ادامه از افزايش 7 برابری كشفيات پرونده هاي مزاحمت هاي اينترنتي خبر داد و افزود: پليس فتاي خراسان رضوي جزء چهار پليس برتر كشور است.

وي همچنين با اشاره به يكي از انواع سرقت هاي اينترنتي گفت: تله فيشينگ، يكي از جرائمي است كه سارقان اينترنتي با ايجاد يك صفحه قلابي از يك بانك يا شركت معتبر در اينترنت كاربران را گمراه كرده و باعث مي شوند مراجعان به صفحات اينترنت، از اين صفحه به اشتباه بجاي سايت اصلي استفاده كنند.

سرهنگ عرفاني اظهار كرد: اينترنت به خودي خود يك محيط بالفطره نا امن است و مردم بايد در اين فضا بسيار با احتياط و آگاهانه عمل كنند.

وي از مردم خواست در صورتي كه با هر گونه مشكلي در فضاي مجازي روبرو شدند با شماره تلفن 24 ساعته پليس فتاي استان به شماره 2183918 تماس گرفته و از راهنمايي خادمان خودشان در پليس فتاي استان بهره مند شوند.