رقابت نوجوانان ساوجبلاغی در مسابقات حفظ قرآن کریم

حجت الاسلام محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مسابقات در بخش های "یک جزء، دو و نیم جزء، پنج جزء ویژه نوجوانان زیر 16 سال و رشته های حفظ 10 جزء ، 20 جز و حفظ کل ویژه بزرگسالان" برگزار خواهد شد.

وی افزود: ثبت نام به سه صورت، حضوری، تلفنی، پیامکی انجام خواهد شد که علاقه مندان به ثبت نام حضوری می توانند به آدرس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان ساوجبلاغ واقع در شهرک اداری شهر هشتگرد مراجعه نمایند.

اسلامی در ادامه تاکید کرد: علاقه مندانی که مایل به تماس تلفنی هستند می توانند با شماره های 44221140 ، 44221130 ، 44226630 و یا ارسال مشخصات " نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس، تاریخ تولد و رشته قرآنی" به سامانه پیام کوتاه 10003351110670 در مسابقه شرکت نمایند.

وی تصریح کرد: زمان اجرای مسابقات مرحله شهرستانی نیمه اول مهرماه سال جاری خواهد بود که از طریق ارسال پیامک به شرکت کنندگان اطلاع رسانی خواهد شد.

اسلامی اظهار داشت: هر نفر فقط تنها می تواند در یکی از رشته های حفظ، قرائت یا ترتیل شرکت نماید ولی شرکت در رشته مفاهیم تخصصی به عنوان رشته دوم بلا مانع است و زمان دریافت کتاب رشته مفاهیم متعاقبا اعلام خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ساوجبلاغ در پایان با بیان اینکه شرکت کنندگان فقط می توانند در مسابقات یک شهرستان شرکت نمایند و در صورت تخلف حذف خواهند شد گفت: شرکت کنندگان زیر 16 سال باید متولد اول اسفند ماه سال 76 و بعد از آن باشند ارائه مدارک ثبت نام "تصویر کامل صفحات شناسنامه، دوقطعه عکس 3*4 " درصورت نیاز الزامی است.