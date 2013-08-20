آماده سازی شهر و تجهیزات ترافیکی برای استقبال از مهرماه / آماده باش کامل مرکز کنترل ترافیک همزمان با بازگشایی مراکز آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بهروز با بیان این مطلب اظهار کرد: براساس دستور العمل ستاد مهر قلم، اقدامات گسترده ای برای استقبال از مهرماه و افزایش سفرهای شهری در دستور کار است و مرکز کنترل ترافیک نیز در مهرماه در آماده کامل بوده و به صورت شبانه روزی وضعیت ترافیک از طریق این مرکز تحت نظارت و مدیریت قرار خواهد داشت.وی ادامه داد: درج پیام های متغیر خبری خاص در تابلوهای منصوبه در سطح شبکه معابر به منظور اطلاع رسانی، پخش پیام های ترافیکی با مضمون آموزشی و هشداری از استودیو شهر به منظور روانی ترافیک یک هفته قبل از بازگشایی مدارس، اعلام وضعیت غیر عادی ترافیک شبکه معابر به ستاد مرکزی بازگشایی مدارس، دریافت پیام های ترافیکی مناطق و اعلام آن به مسئولین ذی ربط، هماهنگی در خصوص حضور اعضای ستاد باگشایی مدارس به مدت یک هفته در مرکز کنترل ترافیک از و آماده سازی مراکز کنترل محلی و کنترل تونل های شهر، بخشی از اقداماتی است که در دستور کار مرکز کنترل ترافیک برای استقبال از مهرماه قرار گرفته است.

بهروز تصریح کرد: نصب، بازسازی و تعمیر انواع چراغ راهنمایی و رانندگی، دوربین های نظارت تصویری و تابلوهای متغیر خبری نیز از اقدامات در دستور کار شرکت کنترل ترافیک است .

وی پیش بینی اکیپ های اجرایی برای رفع سریع خرابی چراغ ها، اطمینان از فعال بودن دستگاه های کارت خوان بلیت الکترونیک، راه اندازی سیستم مدیریت هوشمند ناوگان اتوبوسرانی به منظور اطلاع رسانی زمان انتظار به مسافرین، راه اندازی دوربین های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و سرعت غیر مجاز و نگهداشت سیستم مکانیزه ثبت تخلف مبادی ورودی و خروجی محدوده طرح ترافیک را از دیگر اقدامات در دستور کار شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد.

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: با توجه به افزایش سفرها در مهرماه، حمل و نقل عمومی با تمام ظرفیت به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد و کلیه اقدامات لازم برای آماده سازی شهر و بهبود وضعیت ترافیک اجرایی خواهد شد.