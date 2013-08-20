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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۳

کارگاه تفسیر نمونه‌گیری خون در گچساران برگزار شد

کارگاه تفسیر نمونه‌گیری خون در گچساران برگزار شد

گچساران – خبرگزاری مهر: کارگاه تفسیر نمونه‌گیری خون با حضور پرستاران و پرسنل درمانی بیمارستان شهید رجایی گچساران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران صبح سه شنبه در حاشیه این کارگاه به خبرنگاران گفت: این کارگاه آشنایی با هدف آشنایی پرسنل درمانی با تکنیک‌های نمونه‌گیری از شریان‌های مختلف و حیاتی بدن و همچنین تفسیر نمونه‌های خونی برگزار شده است.

ستار اسدپور افزود: در این کارگاه یک روزه انجام صحیح نمونه‌گیری خون از شریان‌های اصلی بدن و تفسیر نمونه خون بیماران از جمله تفسیر میزان گازهای موجود در خون آموزش داده شد.

اسدپور اظهار داشت: آشنایی پرسنل درمانی با این موضوعها موجب تشخیص بهتر و به موقع بیماری‌ها شده و نقش موثری در ارتقای خدمات به بیماران دارد.

وی بر ضرورت آموزش نیروها برای آمادگی بیشتر در درمان بیماران تاکید کرد و از برگزاری کارگاههای آموزشی مختلف در این زمینه خبرداد.

اسدپور یادآور شد: نیروهای بیمارستان به دلیل نقش مهم آنها در درمان، در اولویت آموزشها قرار دارند.

 

کد مطلب 2119360

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