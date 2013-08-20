آخرین وضعیت پروژه مجموعه ورزشی خرم آباد/ مشکل آب همچنان باقیست

به گزارش خبرنگار مهر، ايرج عبدي نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در حاشيه‌ اين بازديد به خبرنگار مهر گفت: مجموعه ورزشي خرم‌آباد يكي از طرح‌هاي مهم چند سال اخير استان است كه در زميني به مساحت بيش از 200 هكتار در حال اجراست.

وي عنوان كرد: اين مجموعه در حال حاضر در سه طرح و پروژه نيمه‌كاره و در حال اجراست كه اميدوارم بتوانيم با پيگيري‌هاي لازم آن را ظرف يكي دو سال آينده به بهره‌برداري برسانيم.

عبدي خاطرنشان كرد: از تمامي عواملي كه تا كنون براي اجراي اين پروژه‌ها زحمت كشيده‌اند تشكر مي‌كنم و امیدواریم روند اجرای این پروژه با شتاب ادامه یابد.

نماينده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: اين طرح يك طرح ملي است و تنها مختص شهرستان خرم‌آباد نمي‌شود و در اين راه مي‌طلبد كه مجمع نمايندگان استان همكاري خوبي را براي پيشبرد آن داشته باشند.

ايرج عبدي همچنين بر همكاري دولت جديد براي اتمام اين پروژه تأكيد كرد و گفت: اميدوارم دولت جديد در راه بهره‌برداري مجموعه ورزشي خرم‌آباد ما را به خصوص در حوزه تخصيص اعتبارات لازم ياري دهند.

وي ادامه داد: البته طي صحبت‌هايي كه در مجمع داشتيم بنا بر اين شد تا پروژه‌هاي نيمه‌تمام استان مورد توجه بيش‌تري قرار گيرد كه در اين بين مجموعه ورزشي خرم‌آباد يكي از مهم‌ترين اين پروژه‌هاست.

نماينده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی در پايان بر عزم مجمع نمايندگان براي رفع مشكلات استان تأكيد و ابراز اميدواري كرد در بحث جذب اعتبارات لازم بتواند دستاوردهاي خوبي را براي استان به ارمغان بياورد.

همچنين در جریان این بازدید رضا محمدي اصل مدير كل اداره ورزش و جوانان استان لرستان در اين باره بیان داشت: خوشبختانه ظرف يكي دو ماه اخير پيشرفت‌هاي خوبي در زمينه‌ي ادامه‌ پروژه مجموعه ورزشي داشتيم.

وي افزود: با پيگيري‌هاي استاندار لرستان مشكل جاده‌ مجموعه رفع شد و جاده‌ آن براي ارتباط با مجموعه‌ چهارده‌ معصوم در حال بهره‌برداري است ضمن اينکه از سمت ديگر براي ارتباط با جاده كمربندي مشكل خاصي نداريم.

محمدي اصل كمبود آب را يكي ديگر از مشكلات پروژه دانست و در اين خصوص عنوان كرد: استاندار لرستان در اين باره نيز همكاري‌هاي لازم را داشتند و به جد پيگير رفع اين مشكل هستند.

وي ادامه داد: قرار شده يا زمين‌هايي در حوالي مجموعه خريداري شود تا با حفر چاه در آن و يا خريداري چاه از كشاورزان منطقه اين مشكل حل شود.

مدير كل اداره ورزش و جوانان استان لرستان همچنين به شروع يک پروژه جديد تحت عنوان طرح سالن ژيمناستيك در اين مجموعه اشاره كرد و گفت: ظرف هفته‌‌‌ آينده اقدامات اوليه‌ این پروژه انجام خواهد شد.

محمدی اصل همچنین از اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مجموعه ورزشی خرم آباد خبر داد و بیان داشت: در مجموع 30 طرح ورزشی در قالب مجموعه ورزشی شهر خرم آباد احداث خواهد شد.