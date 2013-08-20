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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۳۱

تصویب 310 میلیون دلار طرح جدید سرمایه گذاری خارجی در کشور

تصویب 310 میلیون دلار طرح جدید سرمایه گذاری خارجی در کشور

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از تصویب 310 میلیون دلار طرح جدید سرمایه گذاری خارجی در کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری گفت: در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی و طرح های جدید سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در حاشیه  جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: در این جلسه 6 طرح جدید سرمایه گذاری خارجی به ارزش معادل  310 میلیون دلار، مورد تصویب قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: از جمله طرح های مصوب در این هیئت، سرمایه گذاری خارجی در طرح تولید پانل از پلی اورتان، طرح تولید حلال های نفتی و نفت گاز ،  طرح ارائه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، طرح ایجاد مجموعه گردشگری- تفریحی و احداث تله کابین شامل فاز یک  مجموعه ایستگاهی تله کابین و تله فریک، طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا( ع) و افزایش سرمایه گذاری خارجی در طرح تولید پودرهای کانی غیر فلزی است.

پیش بینی می شود اجرای طرحهای مذکور  باعث افزایش اشتغالزایی، بهبود کیفیت محصولات داخلی،  انتقال  فناوری به کشور و ارتقاء صادرات شود.

اعضای هیئت سرمایه گذاری خارجی شامل معاون وزیر امور خارجه، معاون معاونت راهبردی رئیس جمهور ،معاون بانک مرکزی و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون عضو هستند و حسب مورد از دستگاههای ذی ربط برای نشست در هیات برای رسیدگی به طرحهای بخشی دعوت به عمل می‌آید.

کد مطلب 2119363

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