تصویب 310 میلیون دلار طرح جدید سرمایه گذاری خارجی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری گفت: در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی و طرح های جدید سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در حاشیه جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: در این جلسه 6 طرح جدید سرمایه گذاری خارجی به ارزش معادل 310 میلیون دلار، مورد تصویب قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: از جمله طرح های مصوب در این هیئت، سرمایه گذاری خارجی در طرح تولید پانل از پلی اورتان، طرح تولید حلال های نفتی و نفت گاز ، طرح ارائه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، طرح ایجاد مجموعه گردشگری- تفریحی و احداث تله کابین شامل فاز یک مجموعه ایستگاهی تله کابین و تله فریک، طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا( ع) و افزایش سرمایه گذاری خارجی در طرح تولید پودرهای کانی غیر فلزی است.

پیش بینی می شود اجرای طرحهای مذکور باعث افزایش اشتغالزایی، بهبود کیفیت محصولات داخلی، انتقال فناوری به کشور و ارتقاء صادرات شود.

اعضای هیئت سرمایه گذاری خارجی شامل معاون وزیر امور خارجه، معاون معاونت راهبردی رئیس جمهور ،معاون بانک مرکزی و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون عضو هستند و حسب مورد از دستگاههای ذی ربط برای نشست در هیات برای رسیدگی به طرحهای بخشی دعوت به عمل می‌آید.