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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۵

کشتی نوجوانان قهرمانی جهان - صربستان؛

فرنگی كاران ايران حريفان خود را شناختند

فرنگی كاران ايران حريفان خود را شناختند

پس از مراسم وزن كشی پنج وزن نخست كشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان،‌ حريفان نمايندگان ايران مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرنگی كاران نوجوان 5 وزن نخست ایران از ساعت 16:30 امروز (سه‌شنبه) به مصاف رقبای خود می‌روند که نتایج وزن كشی 5 وزن نخست كشتی فرنگی نوجوانان به شرح زیر است:

در وزن 50 كیلوگرم میثم دلخانی در دور نخست با آرتور تاتارینوف از آلمان روبرو می‌شود و در صورت غلبه بر این كشتی گیر، در دور بعد با برنده كشتی گیران هند و ازبكستان مسابقه می‌دهند در این وزن 26 نفر حضور دارند. در گروه دلخانی كشتی گیران مطرحی از كشورهای روسیه، آذربایجان و ژاپن حضور دارند.

در وزن 54 كیلوگرم كه 24 كشتی گیر حضور دارند، محمد مراد الیاسی در دور نخست به مصاف میراك كاندیك از قزاقستان می‌رود و در صورت پیروزی بر این كشتی گیر در دور بعد با برنده كشتی گیران آذربایجان و ارمنستان می‌رود. در وزن مراد الیاسی كشتی گیران مطرحی از كشورهای آذربایجان، قرقیزستان، روسیه و تركیه حضور دارند.

در وزن 58 كیلوگرم حسین اسدی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با دوین باهر از آمریكا مسابقه می‌دهد و در صورت پیروزی در دور بعد به مصاف برنده كشتی‌گیران مجارستان و استونی می رود. در این وزن 23 كشتی گیر حضور دارند. در گروه اسدی كشتی گیر آذربایجانی حضور دارد.

در وزن 63 كیلوگر كه 25 نفر حضور دارند محمود حبیبی در دور نخست با نوربت داسكیویچ از لهستان می‌رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با برنده كشتی گیران یونان و قرقیزستان روبرو می‌شود در گروه حبیبی كشتی گیران مطرحی از كشورهای آذربایجان، روسیه و تركیه حضور دارند.

در وزن 100 كیلوگرم كه 20 كشتی گیر حضور دارند امیرحسین حسینی در دور نخست به مصاف ادگار خاچاتریان از ارمنستان می‌رود و در صورت پیروزی در دور بعد با برنده كشتی گیران آذربایجان و بلاروس روبرو می‌شود در وزن حسینی كشتی گیران مطرحی از كشورهای روسیه، آذربایجان و گرجستان حضور دارند.


 

کد مطلب 2119381

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