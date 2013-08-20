696 فقره سند مسکن مهر در خراسان جنوبی صادر شد

قدرت حاجی پور در گفتگو با مهر، با بیان اینکه از آغاز امسال تاکنون 696 فقره سند مالکیت مسکن مهر در استان صادر شده است، اظهارداشت: مجموع اسناد مالکیت صادر شده مسکن مهر در استان تاکنون یک هزار و 877 فقره بوده است.

به گفته وی تعداد اسناد صادر شده مسکن مهر چهار ماهه سال گذشته 138 فقره بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین مجموع اسناد املاک دولتی صادر شده تاکنون در استان دو هزار و 625 فقره بوده است.

حاجی پور همچنین تعداد اسناد صادره تک برگی در چهار ماهه امسال در استان را شش هزار و 767 فقره برشمرد و بیان کرد: این رقم در مدت مشابه سال قبل پنج هزار و 393 فقره بوده است.

وی عنوان کرد: صدور اسناد تک برگ در سال جاری رشد 50 درصدی داشته است.

حاجی پور با بیان اینکه در این مدت 67 فقره اسناد مالکیت موقوفه در استان صادر شده است، افزود: این رقم در مدت مشابه سال قبل 62 فقره بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی یادآور شد: تعداد تقاضای ثبت پذیرفته شده از آغاز امسال تاکنون نیز 651 مورد بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل 497 مورد بوده است.