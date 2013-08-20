به‌گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران ضمن تکذیب خبری مبنی بر انتخاب وی به‌عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با معدل 13 که امروز در برخی رسانه ها منتشر شده بود با ارسال جوابیه‌ای توضیحاتی را در این رابطه ارائه کرد که متن این تکذیبیه به شرح ذیل است:



یا اَیُهاالذینَ ءَامنوا کوُنوُاقَوامینَ لِلهِ شُهَداءَ بِالقسطِ وَ لاَیَجرِ مَنَّکُم شَنَانُ قَومٍ علَی الّا تَعدِلوُا اعدِلوُا هُوَ اقرَبُ لِلتَقوی وَاتَّقوُاالله إِنَّ اللهَ خَبیرُ بِماتَعملوُنَ



ای کسانی که ایمان آورده اید همواره برای خدا قیام کنید و به حق و عدالت گواهی دهید . نباید کینه ها و عداوتهای گروهی و حزبی و غرضهای شخصی شما، مانع اجرای عدالت و موجب تجاوز به حقوق دیکران گردد؛ زیرا عدالت از همه اینها بالاتر است؛پس عدالت پیشه کنید که به تقوا نزدیکتر است و اگر تقوا پیشه کنید از خدا بترسید؛ زیرا خداوند از تمام اعمال شما آگاه است. " سوره مائده- آیه 8 "



1-مطلب شما با این عنوان که بذرپاش استاد دانشگاه علامه شد قویاً تکذیب و از اساس کذب می باشد.



2-مطلب شما با عنوان معدل کارشناسی ارشد اینجانب 13 است نیز از اساس تکذیب و به اطلاع می رساند معدل کارشناسی ارشد بنده 15،5 و نمره پایان نامه اینجانب 19،5 می باشد.



3-نکته دیگر اینکه در نوشته شما آورده شده است که شش سال پیش با دستور آقای دانشجو وزیر علوم، بنده به عنوان دانشجوی دوره دکتری پذیرفته شده ام؛ لازم به ذکر است جناب آقای دانشجو کلاً از 4سال پیش تا چند روز پیش وزیر بوده است و مطلب شما از اساس کذب است.



4-مطلبی که معلوم است از روی جهت گیری تهیه شده است و اینکه برخی نمرات بذرپاش شبهه انگیز است؛ بنده منظور آن را متوجه نشدم اگر منظور اینست که بنده این نمرات را اخذ نکردم و اساتید بصورت غیررسمی یک نمره ای برای بنده منظور نموده اند، که این توهین به اساتید معظم است ولی اگر منظور اینست که کارمندان و پرسنل خدوم دانشگاه برای بنده نمره را دست کاری کرده اند که این هم توهین به پرسنل زحمتکش دانشگاه است و یا اگر منظور اینست که بنده چگونه توانسته ام نمرات به این خوبی کسب کنم را باید از خداوند متعال بپرسید که این استعداد را به بنده حقیرش عنایت کرد.



5-نکته دیگر که در مطلب آمده که نمرات مردودی بنده از مردودی به قبولی ناگهان تغییر نموده است نیز از اساس کذب محض است و از کسانی که اطلاعی از نحوه اداره دانشگاه دارند باید پرسده شود که آیا می شود نمرات را در شورای دانشگاه تغییر داد؟ لازم به ذکر است این مطلب خلاف را یکی از افرادی که آن هم به دلیل فساداخلاقی با حکم کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج شده بود به شما گفته که از اساس کذب است.



6-اینکه رئیس دانشگاه علامه بدلیل توسعه گروهها و دانشکده ها افزایش تعداد دانشجویان به صورت نوبه ای تقاضای هیئت علمی بویژه از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه علامه را بدهد امری نه تنها مذموم نیست بلکه درست و مناسب است و احتمالاً اگر این کار در زمان مدیریت سابق دانشگاه انجام می گرفت که انجام شد امری بسیار پسندیده علمی و درخور بود ولی راجع به اینجانب لازم است عرض کنم بنده بدلایل شخصی مخالفت خود را روزهای گذشته هرچند کار قانونی بوده است به رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده، معاون دانشکده و برخی از اعضای گروه علمی اعلام نموده بودم که حتی به صدور حکم منجر نشود.راستی این سؤال مطرح است که هر کس را دوستان شما عضویت هیئت علمی کنند ایشان عنصر علمی، تخصصی و ... است و هر کس را که شما با آن مخالفید هیئت علمی شود رانتجو، بی سواد و کم بهره از علم می باشد اینست معنی انصاف و عدل و اعتدال.



البته امیدوارم این نوع روش های مذموم پرونده سازی برای افراد بویژه نمایندگان مجلس به دوره سرپرستی سرپرست جدید ارتباط نداشته باشد.



7- به نظرم مطلب شما که سراسر از سوگیری سیاسی و تخریبی بود انتقام از رأی اعتماد در مجلس و عدم رأی آوری یکی از دوستان شما که خیلی هم برای شهردار شدن ایشان و نیز سمت گرفتن در دولت برای ایشان تلاش نمودید برمی گردد شاهد مثال بنده تیترهای روزهای گذشته شما می باشد.



8- اگر منظور شما بلائی در 8 سال گذشته که بر سر وزارت علوم آمده رشد علمی کشور و بالا رفتن رتبه علمی کشور به اذعان نهادهای بین المللی می باشد و نیز آرامش ایجاد شده که هم در آموزش عالی حاکم بود و هم در دانشگاه علامه طباطبائی است که باید از مسئولین امر تشکر نمود ولی خوب است به بلائی که بر سر کشور رفت در 8 سال اصلاحات و کاهش رتبه علمی کشور آنهم به اذعان نهادهای بین المللی، آشوب و تنش در دانشگاه ها، زخمی و کشته شدن بسیاری بی گناه در اتفاقات و فتنه 78 و بسیار رانت های ایجاد شده برای نورچشمی های آن دولت نیز سخن بفرمائید که بی طرفی شما ثابت شود.



9- ما به حکومتی بودن خود در درس خواندن-بورس-مدرک-هیئت علمی و... افتخار می کنیم ولی بسیاری از دوستان شما به بورس BBC و VOA خودشان را باختند و الان در رسانه های دشمن علیه ملت ترکتازی می کنند.



10- اگر شما فکر می کنید دانشگاه ملک شخصی یک عده ای خاص با تفکر خاص است که به نظر اینگونه فکر می کنید قصد شما از انتشار اینگونه خبر چیزی نیست جز اینکه نگرانید تفکرات مخالف شما در دانشگاه ها راه پیدا کنند و عرصه یکه تازی برخیها علیه نظام مظلوم، محدود شود.لازم است به شما عرض کنم این نگاه تمامیت خواهانه دوره اش گذشته است.



11- نکته دیگر که لازم است ذکر کنم اینست که اگر دوستان شما موافق باشند همگیشان مدارک تحصیل خود را عرضه کنند تا ریز نمرات و نحوه اخذ مدرک و چگونگی هیئت علمی شدنشان برای مردم آشکار شود در میدانی که شما برای آن قلمفرسایی می کنید مدارک یک شبه هاوایی و دانشگاه آزاد و مکاتبه ای انگلیس و ... موج می زند. لازم به ذکر است بنده در سال 1377 وارد دانشگاه شریف در رشته مهندسی صنایع شدم و در سال 82 فارغ التحصیل و در سال 82 وارد دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علامه شدم تا سال 84 ؛ پس می بینید هم کارشناسی و هم کارشناسی ارشد خود را در دوره اصلاحات گذراندم اگر خلافی شده نفرمائید که عملکرد دوستان زیر سؤال می رود. در دوره دکتری که زمانی که در دولت مسئولیتی نداشتم واحدهای درسی خود را با معدل 17.5 و امتحان جامع خود را در یک مرحله با موفقیت سپری نمودم و پروپوزال پایان نامه خود را در گروه تخصصی و شورای تحصیلات تکمیلی به تصویب رساندم؛ حال نکند می فرمائید که همه اینها را اساتید به ایشان نمره داده اند؟



12- مشکل ما با شما سر این حرفها نیست اگر می خواهید با این نکات عملکرد دوستان شما در فتنه را به فراموشی بسپارید شاید روش بدی نباشد ولی بذرپاش ساکت شود و چیزی نگوید با مادر شهدای فتنه و مادر شهدای هسته ای چه می کنید؟با مادر شهیدکبیری چه می کنید که از شما مطالبه می کند.با این فشار وارد آمده بر مردم به دلیل تحریم ها که علت اصلی آن فتنه 88 بود چه پاسخی دارید به توهین هایی که به مقدس ترین مقدسات شد و آن عاشورای حسینی بود چه خواهید کرد که حتی دوستان شما حاضر به یک عذرخواهی هم نیستند.



13- خواهش دارم شما روزنامه ای منسوب به جریان کارگزاران از رانت صحبت نکنید که جامعه کلاً با این عنوان حس خوبی برقرار نمی کند تجلی دولت آقازاده های مالی و تحصیلی که در جبهه ای است که شما سنگ آن را به سینه می زنید.راستی ما در دولت بودیم و پول درآوردن روزنامه را دولت به ما می داد راستی این همه روزنامه زنجیره ای و مجله که در جبهه شما منتشر می شد پولش از کجا تأمین می شد و میشود؟جامعه هنوز خاطرات دادگاه های اختلاس های سابق و فعلی را فراموش نکرده است.



14- ما پیام انتخابات 24 خرداد را درک کردیم اتوبوس و بانک آتش نزدیم ولی شما پیام اعتدال را دیر درک خواهیدنمود. اگر اعتدال اتهام بی پایه و اساس به منتقدان است که شما بد تفسیرش نموده اید ولی یک سؤال شما چرا پیام مردم را در خرداد88 بخوبی درک نکردید و خیلی از رفقای شما مردم و نظام را متقلب خواندند و شما دم برنیاوردید و اگر می توانستید همراهی می نمودید و حالا در خال انتقام گیری می باشید.



15- راستی یک لیستی از بورسیه های دولت اصلاحات که با پول بیت المال به خارج رفتند و برنگشتند و یک لیستی هم از بورسیه های سرویس های خارجی تهیه کنید و منتشر کنید و مرتب فرزندان این ملت و درس خواندن در این کشور و خدمت در این کشور را با هیچ چیز عوض نمی کنند را با چوب رانت و... نرانید.



16- شما در روزنامه تان مرتب به کسانی که شاید به آقای روحانی رأی نداده باشند لفظ افراطی لقب می دهید و آنها را تندرو می خوانید اولاً اینکه شما قبل از انتخابات که هیچ ارداتی به آقای روحانی نداشتید ولی بگذریم ثانیاً آیا حدود 50% مردم که به ایشان رأی ندادند افراطی هستند؟ به نظرم این نوع دسته بندی شما افراطی ترین مدل سیاست ورزی است که مخالفان را با الفاظی چون افراطی قصد خانه نشین کردن دارید.



17- و در آخر خدمت شما عرض کنم راه شفاف است انقلاب مسیرش روشن است هزاران بذرپاش که شاید مانند برخی ها پدران قدرتمندی ندارند که کارشان را پیگیری کند و رسانه ای مانند شما سنگش را به سینه بزند، فدایی مسیر روشن و انقلابی و مؤمنانه یک ملت و در اینجا نیز جا دارد از ملت عزیز ایران عذرخواهی نمایم که خدای ناکرده اشتباهات امثال من خراشی هرچند کوچک بر این پیکره وارد کند.

به گزارش مهر، روزنامه شرق امروز در صفحه 6 خود به گزارش منتشر شده ای در سایت بازتاب 6 سال قبل اشاره کرده و آورده است: مهرداد بذرپاش که با معدل کمتر از 13 از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شده بود و پس از انتخابات ریاست جمهوری و با موافقت و شورای آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی نمرات مردودی وی در برخی دروس کارشناسی ارشد به قبولی تغییر کرد، با دستور وزارت علوم به عنوان تبدیل بورس خارج به داخل به عنوان دانشجوی دکترا در دانشگاه علامه طباطبایی پذرفته شد.