هادی کریمی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کارگاه بازآموزی مشاوران مراکز مشاوره تحت نظارت اداره کل بهزیستی قم گفت: این کارگاه یک روزه، دوشنبه، طی دو نوبت صبح و عصر در قم برگزار شد.

وی درخصوص مباحث مطرح شده این کارگاه بیان کرد: این کارگاه با موضوع خانواده درمانی و مداخله در پیمان شکنی زناشویی در سالن اجتماعات مسبح با حضور 21 مشاور و روانشناس از سطح استان بر گزار گردید.

معاون پیشگیری بهزیستی قم تصریح کرد: این کارگاه با تدریس علیرضا یوسفی عضو هیئت علمی و مدیرگروه روانشناسی دانشگاه پیام نور قم در خصوص بیان علل و عوامل زمینه ساز مشکلات زناشویی و عدم تعهد زوجین به یکدیگر و مداخله به منظور درمان پیمان شکنی و راه های تقویت و تحکیم خانواده برگزار شد.

کریمی در ادامه تاکید کرد: هرساله چهار کارگاه فصلی در استان برگزار می‌شود که بهزیستی استان قم به منظور تقویت دانش نظری و افزایش مهارت‌های تخصصی مشاوران و روانشناسان اقدام به برگزاری دوره های بازآموزی می‌نماید.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه مشاوره اسلامی طی روزهای نخست شهریورماه عنوان کرد: در راستای تبیین مبانی و تکنیک‌های مشاوره اسلامی کارگاهی 2 روز با تدریس دکتر فاطمی روانشناس برتر کشوری به نمایندگی بهزیستی استان قم برگزار می‌شود.

معاون پیشگیری بهزیستی استان قم اظهار داشت: این کارگاه طی روزهای شنبه و یکشنبه مورخ دوم و سوم شهریورماه با حضور 12 مشاور و استاد شاخص کشور در قم برگزار می‌شود.