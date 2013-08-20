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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کارگاه مشاوره اسلامی در قم برگزار می‌شود

کارگاه مشاوره اسلامی در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون پیشگیری بهزیستی استان قم از برگزاری کارگاه مشاوره اسلامی طی روزهای دوم و سوم شهریورماه سال جاری در قم خبر داد.

هادی کریمی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کارگاه بازآموزی مشاوران مراکز مشاوره تحت نظارت اداره کل بهزیستی قم گفت: این کارگاه یک روزه، دوشنبه، طی دو نوبت صبح و عصر در قم برگزار شد.

وی درخصوص مباحث مطرح شده این کارگاه بیان کرد: این کارگاه با موضوع خانواده درمانی و مداخله در پیمان شکنی زناشویی در سالن اجتماعات مسبح با حضور 21 مشاور و روانشناس از سطح استان بر گزار گردید.

معاون پیشگیری بهزیستی قم تصریح کرد: این کارگاه با تدریس علیرضا یوسفی عضو هیئت علمی و مدیرگروه روانشناسی دانشگاه پیام نور قم در خصوص بیان علل و عوامل زمینه ساز مشکلات زناشویی و عدم تعهد زوجین به یکدیگر و مداخله به منظور درمان پیمان شکنی و راه های تقویت و تحکیم خانواده برگزار شد.

کریمی در ادامه تاکید کرد: هرساله چهار کارگاه فصلی در استان برگزار می‌شود که بهزیستی استان قم به منظور تقویت دانش نظری و افزایش مهارت‌های تخصصی مشاوران و روانشناسان اقدام به برگزاری دوره های بازآموزی می‌نماید.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه مشاوره اسلامی طی روزهای نخست شهریورماه عنوان کرد: در راستای تبیین مبانی و تکنیک‌های مشاوره اسلامی کارگاهی 2 روز با تدریس دکتر فاطمی روانشناس برتر کشوری به نمایندگی بهزیستی استان قم برگزار می‌شود.

معاون پیشگیری بهزیستی استان قم اظهار داشت: این کارگاه طی روزهای شنبه و یکشنبه مورخ دوم و سوم شهریورماه با حضور 12 مشاور و استاد شاخص کشور در قم برگزار می‌شود.

کد مطلب 2119396

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