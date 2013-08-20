  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۶

جابجايي 472 ميليون سهم در تالارهای بورس

جابجايي 472 ميليون سهم در تالارهای بورس

در پايان معاملات تالارهاي بورس اوراق بهادار، تعداد 472 ميليون و 245هزار سهم به ارزش بيش از يک هزار و 665 ميليارد ريال در 58 هزار و416 دفعه مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز سه شنبه 484 واحد كاهش يافت و به رقم 59 هزار و568 واحد رسيد. شاخص بازار اول 402 واحد كاهش يافت و در رقم47 هزار و723 واحد ثابت ماند. شاخص بازار دوم693 واحد كاسته شد و به رقم 96 هزار و 131 واحد رسيد.

بيشترين تاثير منفي بر شاخص را شركت هاي ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (بيش از 100 واحد)، صنايع پتروشيمي خليج فارس (بيش از 65 واحد)، بانک ملت (بيش از 51 واحد)، بانک پاسارگاد (بيش از 43 واحد)، بانک تجارت (بيش از 34 واحد) و بانک صادرات ايران (بيش از 34 واحد) داشتند.

تاثیر مثبت بر شاخص را شرکت سرمايه‌گذاري‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ (بيش از 42 واحد) داشت.

کد مطلب 2119397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها