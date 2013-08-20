جابجايي 472 ميليون سهم در تالارهای بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز سه شنبه 484 واحد كاهش يافت و به رقم 59 هزار و568 واحد رسيد. شاخص بازار اول 402 واحد كاهش يافت و در رقم47 هزار و723 واحد ثابت ماند. شاخص بازار دوم693 واحد كاسته شد و به رقم 96 هزار و 131 واحد رسيد.

بيشترين تاثير منفي بر شاخص را شركت هاي ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (بيش از 100 واحد)، صنايع پتروشيمي خليج فارس (بيش از 65 واحد)، بانک ملت (بيش از 51 واحد)، بانک پاسارگاد (بيش از 43 واحد)، بانک تجارت (بيش از 34 واحد) و بانک صادرات ايران (بيش از 34 واحد) داشتند.

تاثیر مثبت بر شاخص را شرکت سرمايه‌گذاري‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ (بيش از 42 واحد) داشت.