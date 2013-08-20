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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

همزمان با هفته دفاع مقدس/

مستند "بنده عشق" از سیمای خراسان جنوبی پخش می شود

مستند "بنده عشق" از سیمای خراسان جنوبی پخش می شود

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: مستند 10 قسمتی " بنده عشق" که حاصل سفر به راهیان نور است تدوین شده و همزمان با هفته دفاع مقدس از سیمای استان پخش می‌ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ثقفی پیش از ظهر سه شنبه در ستاد بزرگذاشت هفته دفاع مقدس استان اظهار کرد: برنامه‌های صداو سیما هر روز با معرفی  شهدا و وصایای شهدای استان با عنوان یاد یاران و یاد شقایق آغاز و تا کنون در 300 قسمت تولید و پخش شده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس را باید با مستندات و اسناد به جوانان انتقال داد، بیان داشت: باسازی عملیات والفجر8 بخاطر قرار گرفتن خانواده‌ها و جوانان در فضا، تاثیرگذاری بیشتری دارد.

وی ادامه داد: مستند 10 قسمتی با عنوان "بنده عشق" که حاصل سفر به راهیان نور است تدوین شده و در هفته دفاع مقدس پخش می ‌شود.

مدیرکل صداو سیمای خراسان جنوبی همچنین از آماده شدن گزارش‌های ویژه خبری برای پخش از شبکه سراسری خبر داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: جهاد کشاورزی لقب سنگرسازان بی سنگر را در دوران دفاع مقدس داشته است.

غلامرضا هادربادی افزود: در سازمان جهاد کشاورزی 39 شهید، 120 جانباز و پنج آزاده داریم.

وی با بیان اینکه سازمان در طول سال برنامه ‌های مختلفی دارد، گفت: سرکشی از خانواده شهدا، نمایشگاه عکس، اهدای خون،اهدای کتاب به کارمندان و کمک به احداث پل والفجر8 از جمله این موارد است.

 

کد مطلب 2119422

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