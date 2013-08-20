کلاله رتبه چهارم گلستان در پروژه های هفته دولت را دارد/ رتبه 28 گلستان از نظر محرومیت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی قزلسفلی ظهر سه شنبه در شورای اداری شهرستان افزود: 45 طرح عمرانیT خدماتی و اقتصادی با اعتبار 142 میلیارد و 293 میلیون ریال در هفته دولت افتتاح می شود و عملیات اجرایی پنج طرح اقتصادی با اعتبار بیش زا 42 میلیارد ریال آغاز می شود.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح ها 424 نفر مشغول بکار می شوند و پروژه گازرسانی سایت پیشکمر یا شهر فراغی و سه روستا با هزینه 19 میلیارد ریال و دو هزار و 84 خانوار بهره مند، ایستگاه شماره 2 سی ان جی با اعتبار 20 میلیارد ریال، مدرسه شسبانه روزی با 28 میلیارد ریال ، مدرسه کودکان استثنایی با 12 میلیارد ریال اعتبار از جمله طرح هاست.

وی افزود: مدرسه 10 کلاسه اتحاد، بهره برداری از 8 واحد مسکونی روستایی با اعتبار 10 میلیارد ریال و کارخانه تولید فرآورده های زیتون با اعتبار 16 میلیارد و کارخانه تولید فرآورده های سنگین با 16 میلیارد ریال از جمله طرح هایی است که افتتاح یا کلنگ زنی می شود.

حاج آخوند احمدی امام جمعه اهل سنت نیز گفت: جلسه شورای اداری نشات گرفته از قرآن است و در نظام اسلامی کار برای مردم ارزش بسیاری دارد.

رتبه 28 گلستان از نظر محرومیت

عبدالکریم رجبی نماینده مردم منطقه در مجلس نیز با بیان تایید صلاحیت وزرای پیشنهادی گفت: وزرای در مجلس قول داده اند که در جهت محرومیت زدایی تلاش کنند و استان گلستان از جمله مناطق محروم بشمار می رود.

وی افزود: گلستان رتبه 28 کشور در محرومیت را داراست که باید این روند تغییر یابد و این امر مستلزم همکاری مردم است.

نماینده مردم کلاله، مینودشت، مراوه تپه و گالیکش در مجلس گفت: متاسفانه بیمارستان کلاله نیمه تمام است که پیگیریهای لازم در این زمینه شده و بخش دیالیزی آن مجهز شده است.

وی اظهار داشت: همچنین اورژانس بیمارستان نیز توسعه یافته که در هفته دولت افتتاح می شود.

استقبال خوبی از فرودگاه نشده است

رجبی درباره فرودگاه کلاله گفت: تاکنون استقبال خوبی از این فرودگاه نشده است و امیدواریم پروازهای جدیدی دایر شود و این موضوع پیگیری می شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه روستای دوجی فاقد برق است، گفت: در تلاش هستیم تا این مشکل رفع شود و بخش هایی از شهر کلاله نیز فاقد آب شرب است و باید نیازهای مردم رفع شود.

بهرام یونسی دادستان کلاله نیز گفت: برپایی عدالت و احقاق حقوق مردم از جمله اهداف و برنامه هاست.

محمد محمد زاده مدیر آموزش و پرورش کلاله نیز گفت: تغییر و تحول در ساختار آموزشی بر اساس سند آموزش و پرورش در حال انجام است.

وی اظهار داشت: 1500 معلم در امر تعلیم 21 هزار دانش آموز شهرستان فعالیت می کنند و چهار هزار و 959 نفر در 25 مکان به فعالیتها ورزشی فعالیت می کنند.