وزير كشور اظهار داشت: از امتيازها و ويژگيهاي دولت اصلاحات اين بوده كه يكي از محورهاي اصلي توسعه - توسعه سياسي را به عنوان سكوي پرتاب ساير توسعهها قرار داده و توسعه سياسي را براي تحقق توسعه مدني و حضور مستقيم مردم در نهادها گسترش داد.
وي افزود: دولتهاي قبلي تا جايي براي مردم احترام قائل بودند كه كارهاي مديران را تاييد كنند، اما دولت اصلاحات دم از مردمي مي زند كه در كارهاي اجرايي كمك دولت باشند.
موسوي لاري با اشاره به سخنان رييس جمهور در خصوص هر 9 روز يك بحران گفت: مديران منطقهاي دولت نقش بسزايي در گذشتن دولت از اين بحرانها داشتند.
وي افزود: استانداران به لحاظ وظيفه ذاتي و رييس شوراي تامين بودن، مسئول امنيت كشور هستند و من فكر ميكنم هر انسان منصفي، ارزيابي مثبتي در خصوص عملكرد آنان خواهد داشت.
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