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۸ مرداد ۱۳۸۴، ۹:۴۸

موسوي لاري در گفت وگو با "مهر":

مديران منطقه‌اي نقش بسزايي در عبور دولت از بحران‌ها داشتند

مديران منطقه‌اي نقش بسزايي در عبور دولت از بحران‌ها داشتند

وزير كشور گفت: بحث فضاي باز سياسي به عنوان گام اول شروع توسعه سياسي پايدار دولت اصلاحات بوده است و دولت همواره به توازن و فراگير بودن توسعه مي‌انديشد.

عبد الواحد موسوي لاري در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد افزود: 8 سال پيش دولت اصلاحات در يك فضاي كاملاً‌ متفاوت با حال وهواي قبل از آن شكل گرفت و مشكلاتي را كه در مقطع تحويل گرفتن دولت بود، برطرف كرد و تلاش مسوولين در حوزه‌هاي مختلف، فضاي مناسبي را براي كار و تلاش فراهم نمود.

وزير كشور اظهار داشت: از امتيازها و ويژگي‌هاي دولت اصلاحات اين بوده كه يكي از محورهاي اصلي توسعه - توسعه سياسي را به عنوان سكوي پرتاب ساير توسعه‌ها قرار داده و توسعه سياسي را براي تحقق توسعه مدني و حضور مستقيم مردم در نهادها گسترش داد.

وي افزود: دولت‌هاي قبلي تا جايي براي مردم احترام قائل بودند كه كارهاي مديران را تاييد كنند، اما دولت اصلاحات دم از مردمي مي‌ زند كه در كارهاي اجرايي كمك دولت باشند.

موسوي لاري با اشاره به سخنان رييس جمهور در خصوص هر 9 روز يك بحران گفت: مديران منطقه‌اي دولت نقش بسزايي در گذشتن دولت از اين بحران‌ها داشتند.

وي افزود: استانداران به لحاظ وظيفه ذاتي و رييس شوراي تامين بودن، مسئول امنيت كشور هستند و من فكر مي‌كنم هر انسان منصفي، ارزيابي مثبتي در خصوص عملكرد آنان خواهد داشت.

کد مطلب 211945

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