"بوری" روستایی در بحرین که آل خلیفه را به چالش طلبید

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الوفاق بحرینی در گزارشی به بررسی یک روستای مقاوم در برابر رژیم سرکوبگر آل خلیفه پرداخته است.

الوفاق می نویسد: روستای بوری در شانزده کیلومتری جنوب غرب پایتخت منامه یکی از مناطق بحرینی است که از فوریه سال 2011 همزمان با دیگر مناطق علیه رژیم به پا خاست.

در دوره موسوم به سلامت ملی، نظامیان سرکوبگر رژیم یکی از جوانان مخلص و مومن این روستا به نام عبدالرسول الحجیری را به شهادت رساند این حادثه در نوزده مارس 2011 رخ داد و طی آن نظامیان با ربودن وی از یکی از مناطق ایست بازرسی، الحجیری را آنقدر کتک زدند که شهید شد.

به دنبال این خبر که همانند صاعقه ای بر سر ساکنان روستای بوری فرود آمد،آنها بدون واهمه به خیابانها آمدند و هزاران نفر این شهید را تشییع کردند. فاطمه دختر این شهید در مراسم تشییع پدرش از وی به عنوان شهید تاریخ این روستا یاد کرد و ساکنان این روستا به الحجیری مباهات می کنند.

پس از شهادت الحجیری تابوی ترس اهالی روستا شکسته شد و آنها تظاهرات شبانه برگزار کردند و در پشت بام منازل علیه رژیم شعار سر دادند و نارضایتی شدید خود را از رژیم مستبد نشان دادند و این تظاهرات و اعتراضات همچنان ادامه دارد.

نظامیان رژیم تظاهرات ساکنان این روستا را مانند مناطق دیگر با سلاحهای ممنوعه ساچمه ای، گلوله های جنگی و بمبهای صوتی و گازهای خفه کننده سرکوب می کنند و دهها نفر از ساکنان این روستا را بازداشت می کنند و محاکمه های ظالمانه ای علیه آنها روا می دارند.

این پایگاه در ادامه می نویسد: بقایای گازهای سمی، گلوله های ساچمه ای و بمبهای صوتی به کار گرفته شده از سوی رژیم بحرین که کودکان آن را در میدان اصلی روستا قرار داده اند بهترین گواه اقدامات ضد بشری رژیم است، اما این مردم همچنان بر خواسته های خود همانند دیگر مناطق اصرار دارند و در برابر یورش روزانه و تخریب منازل ادامه می دهند.

از نظر فعالیت رسانه ای نیز فعالان جوان این روستا از فعالان شبکه های اجتماعی هستند و همواره مردم روستا را به تظاهرات دعوت می کنند.