هدایت مسافران خارجی از طریق آژانسهای گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از آژانس مستقر در گمرک بیله سوار به خبرنگار مهر گفت: پیش از این رانندگان در مقصد مسافران خارجی دخالت بی رویه داشتند که با استقرار آژانسهای گردشگری این موضوع رفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه آژانس گردشگری اطلاع رسانی و هدایت مسافر را به عهده دارد، اضافه کرد: این آژانسها در قالب آژانسهای گردشگری سلامت با استقرار دائم پزشک نیاز درمانی مسافران را نیز پاسخ می دهند.

تقی زاده تاکید کرد: هر آژانس شامل مدیر فنی یا پزشک، شرکت خدمات مسافرتی و بخش ترانزیت است.

وی با بیان اینکه تاکنون پنج شرکت خدمات مسافرتی به منظور استقرار در گمرک بیله سوار درخواست داده اند، اضافه کرد: در حال حاضر استانداردهای تنها یک شرکت مورد پذیرش قرار گرفته است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان با اشاره به استقرار آژانس خدمات درمانی دالیا ادامه داد: مابقی شرکتها نیز در صورت برخورداری از استانداردهای تعریف شده می توانند در محل گمرک فعال شوند.