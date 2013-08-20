احمد قیومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی شبکه ملی هم اندیشی انجمنهای مردم نهاد زیست محیطی کشور، اظهار داشت: این موضوع توسط کارشناسان طراحی و تدوین شده است.

وی ایجاد سامانه گفتمان علمی، اجرای کرسیهای آزاد اندیشی، ایجاد شبکه تخصصی سازمانهای مردم نهاد و ... را از جمله اهداف ایجاد شبکه ملی هم اندیشی انجمنهای زیست محیطی عنوان کرد.

قیومی با بیان اینکه همچنین راه اندازی شبکه ملی هم اندیشی انجمنهای مردم نهاد زیست محیطی کشور در راستای برون سپاری برخی از وظایف سازمان محیط زیست کشور به خصوص اقدامات آموزشی خواهد بود، افزود: در این راستا هر کدام از سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی کشور کارهای ویژه و خاصی را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

مدیر کل آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور از تهیه طرح و نظام رتبه بندی سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: در قالب این نظام تشکلهای زیست محیطی کشور بر اساس مولفه ها، ویژگی ها و توانمندیها رتبه بندی می شوند.