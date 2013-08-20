شوراي هيئتهای مذهبي بايد نظارت دقيق بر كار هیئتها داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر ، دومين کارگاه آموزشي مسئولان هيئات مذهبي ظهر امروز با هدف ارتقاي سطح علمي مسئولان هيئات مذهبي در سالن اجتماعات شهيد آويني اداره كل تبليغات اسلامي كرمان برگزار شد.



دومين دوره آموزشي مسئولان هيئتهاي مذهبي در دو بخش با موضوعات مسائل فقهي، تشكيلات هيئات، چگونگي هيئت داري و وظايف مدير هيئت شامل ويژگيهاي شخصي و تكليفي برگزار شد.





در اين جلسه مدير كل تبليغات اسلامي كرمان يكي از وظايف سازمان تبليغات اسلامي را نظارت بر شوراي هيئات مذهبي عنوان كرد و در همين راستا خواستار نظارت دقيق شوراي هيئات مذهبي برهيئات شد.



حجت الاسلام دوست محمدي كارشناس تشكل هاي ديني اداره كل نيز در پايان رعايت قوانين و ضوابط در هيئات را متذكر شد.



وي افزود: کانديدا شدن در انتخابات شوراي هيئات مذهبي مشروط به گذراندن دوره ها و کارگاه هاي آموزشي با موضوعاتي چون (قرآن، احکام، تاريخ اسلام، مديريت هيئت مذهبي، آسيب شناسي عزاداري، امر به معروف و تذکر لساني) است.

