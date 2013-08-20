به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی بعد از ظهر سه شنبه درحاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی استان زنجان در گفتگو با خبرنگاران استان، با اشاره به اینکه استان زنجان از سال 87 کاهش تصادفات جاده ای را داشته است افزود: این استان پنج سال متوالی است که کاهش تصادفات جاده ای را به خود اختصاص داده است.



وی به ایمنی پایین خودروهای تولیدی در کشور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: 50 درصد فوتی‌ها در تصادفات به وقوع پیوسته در صحنه حادثه رخ می‌دهد.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا افزود: باید برای کاهش این آمار راهکارهای کارشناسی شده ارائه شود چرا که این آمار بسیار نگران کننده است.



سردار مومنی به ضرورت پرهیز رانندگان از شتاب بی‌جا در حین رانندگی و سبقت غیرمجاز اشاره کرد و افزود: خستگی و خواب‌آلودگی،سبقت غیر مجاز و سرعت بیش از حد دلیل 50 درصد از وقوع تصادفات را به خود اختصاص می دهد.



وی یکی از مشکلات جدی در کشور را حجم بالای مسافرت‌ها به شمال کشور و محدودیت جاده‌های منتهی به این منطقه یاد کرد و افزود: در این راستا باید برای رفع این مشکل راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت ارایه شود.



رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا گفت: در این مناطق حتی یک جاده رفت و برگشت وجود ندارد که این موضوع باعث می‌شود مشکلاتی به وجود آید و روزهای پایانی هفته با حجم ترافیک مواجه شویم که این حجم ترافیک به سمت استانهای شمالی بیشتر است.



سردار مومنی با اشاره به حجم تردد خودروها از آغاز اجرای مرحله دوم طرح تابستانی پلیس‌راه، گفت: در چند روز گذشته 83 میلیون تردد خودرو در جاده‌های کشور به ثبت رسیده است که عمده این ترددها به سمت مناطق شمالی و شمال‌غرب کشور بوده است.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در خصوص نقاط حادثه خيز جاده هاي كشور نيز گفت: اصلاح اين نقاط در پي تخصيص اعتبارات مورد نياز از برنامه هاي بلند مدت و آشكار سازي نقاط حادثه خيز با نصب علايم هشدار دهنده از برنامه هاي كوتاه مدت براي رفع مشكلات موجود در اين نقاط است.

سردار مومنی در ادامه یاد آورشد: با توجه به اينكه ۱۰ ميليون نفر در استان هاي شمالي و ۱۵ ميليون نفر در جنوب البرز زندگي مي كنند تردد در جاده هاي اين مسير زندگي ساكنان اين مناطق را با مشكل مواجه كرده است.



رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا، جاده را یکی از زیرساخت‌های اصلی برای توسعه هر کشور یاد کرد و گفت: توجه به ایمنی جاده ها نیاز به اعتبار دارد.



سردار مومنی افزود:با اعلام پلیس‌راه، بسیاری از نقاط حادثه‌خیز در کشور برطرف یا آشکارسازی شده است تا رانندگان با دقت بیشتری رانندگی کنند که خوشبختانه طرح نسبتاً خوبی بود که به صورت موقت اجرا شده است تا هرچه سریع‌تر موارد مورد نظر برطرف شود.

وي با بيان اينكه در قانون جديد راهنمايي و رانندگي دليل همه تصادفات بررسي مي شود و قصور نهادهاي مختلف ثبت مي شود افزود: دو هزار و ۶۰۰ مورد قصور دستگاه هاي مختلف در تصادفات به ثبت رسيده كه از اين تعداد هزار مورد مربوط به شهرداري ها بوده است.

رئیس پلیس راهور کشور تصریح کرد: بیشترین تصادفات رانندگی در استان های تهران، فارس و خراسان جنوبی است چرا که تردد خودورها در این استانها بسیار زیاد است.



سردار مومنی گفت: در سالهای اخیر تصادفات در این استانها نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته است.

وی ادامه داد: استان زنجان در اجرای طرح سامان دهی موتور سیکلت ها در کشور خوب عمل کرده است.