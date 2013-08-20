دولت از برنامه غربالگري ملي سرطان حمايت كند

به گزارش خبرنگار مهر، آسيه سادات فتاحي معصوم ظهر سه شنبه در نشست خبري سرطان در شهرك دانش و سلامت اظهار كرد: انتظار ما از دولت جديد اين است كه براي بيماران سرطاني به خصوص بانوان كه در سنين جواني و سن فعال جامعه دچار اين عارضه ميشوند برنامه غربالگري ملي بگذارد و اين امر در همه مراكز صورت گيرد.
وي با بيان اينكه سرطان پستان در ميان زنان ايراني از شايعترين نوع سرطانها است افزود: ميانگين سن ابتلا به بيماري سرطان در زنان ايراني نسبت به ساير كشورها 10 سال كمتر است.
فتاحي به يادآوري اينكه در سالهاي گذشته در زمينه سلامت و شيوههاي كم تهاجمي سرطان، انجام طرحهاي تحقيقاتي شامل روشهاي غربالگري، جراحي، آموزش استاد ياران و پزشكان عمومي همكاريهاي بين بخشي فعاليت هاي چشمگيري شده تاكيد كرد: با اين حال هنوز آموزش در سطح غربالگري به ميزان كافي نيست.
وي تصريح كرد: كمبود امكانات و نبود دستگاههاي مجهز در اين زمينه را از ديگر مشكلات اين حوزه است و با وجود اينكه متخصصين خوبي در درمان سرطان در مشهد وجود دارد اما با نبود امكانات بيماران را به ديگر شهرهاي چون تهران ارجاع مي دهيم.
وي به بانوان توصيه كرد: زنان بعد از سن 20 سالگي براي معاينه پستان بايد به پزشك مراجعه كنند و هر 3 سال و با توجه به افزايش سن هر يك سال براي معاینه به پزشك مراجعه كنند.
فتاحي افزود : ميانگين سن غربالگری سرطان در جهان بالاي 50 سال است اما در كشور ما ابتلا به اين بيماري بين 40 تا 50 سال است و متاسفانه بيماران زير 30 سال هم مشاهده ميشود.
وي به تاثير تغيير شيوه و سبك زندگي در كاهش به ابتلا به سرطان ها اشاره كرد و سطح سوم پيشگيري را افزايش سطح كيفيت زندگي افراد دانست.
