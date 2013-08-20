۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۲۹

فتاحي:

دولت از برنامه غربالگري ملي سرطان حمايت كند

مشهد – خبرگزاري مهر: استاديار گروه جراحي سرطان دانشگاه علوم پزشكي مشهد با اشاره به فراگيربودن سرطان بويژه درقشر جوان و بانوان كشور از دولت جديد خواست تا از برنامه غربالگري ملي سرطان حمايت كند.

به گزارش خبرنگار مهر، آسيه سادات فتاحي معصوم ظهر سه شنبه در نشست خبري سرطان در شهرك دانش و سلامت اظهار كرد: انتظار ما از دولت جديد اين است كه براي بيماران سرطاني به خصوص بانوان كه در سنين جواني و سن فعال جامعه دچار اين عارضه مي‌شوند برنامه غربالگري ملي بگذارد و اين امر در همه مراكز صورت گيرد.

وي با بيان اينكه سرطان پستان در ميان زنان ايراني از شايع‌ترين نوع سرطان‌ها است افزود: ميانگين سن ابتلا به بيماري سرطان در زنان ايراني نسبت به ساير كشورها 10 سال كمتر است.

فتاحي به يادآوري اينكه در سال‌هاي گذشته در زمينه سلامت و شيوه‌هاي كم تهاجمي سرطان، انجام طرح‌هاي تحقيقاتي شامل روش‌هاي غربالگري، جراحي، آموزش استاد ياران و پزشكان عمومي همكاري‌هاي بين بخشي فعاليت هاي چشمگيري شده تاكيد كرد: با اين حال هنوز آموزش در سطح غربالگري به ميزان كافي نيست.

وي تصريح كرد: كمبود امكانات و نبود دستگاه‌هاي مجهز در اين زمينه را از ديگر مشكلات اين حوزه است و با وجود اينكه متخصصين خوبي در درمان سرطان در مشهد وجود دارد اما با نبود امكانات بيماران را به ديگر شهرهاي چون تهران ارجاع مي دهيم.

وي به بانوان توصيه كرد: زنان بعد از سن 20 سالگي براي معاينه پستان بايد به پزشك مراجعه كنند و هر 3 سال و با توجه به افزايش سن هر يك سال براي معاینه به پزشك مراجعه كنند.

فتاحي افزود : ميانگين سن غربالگری سرطان در جهان بالاي 50 سال است اما در كشور ما ابتلا به اين بيماري بين 40 تا 50 سال است و متاسفانه بيماران زير 30 سال هم مشاهده مي‌شود.

وي به تاثير تغيير شيوه و سبك زندگي در كاهش به ابتلا به سرطان ها اشاره كرد و سطح سوم پيشگيري را افزايش سطح كيفيت زندگي افراد دانست.

 

