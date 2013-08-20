سنندج ظرفيت 35 کانون تبلیغاتی را ندارد/شيوه هاي نوين تبليغي به كار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسلام سپهر بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی کانون های تبلیغاتی سنندج، اظهار داشت: با توجه به اینکه سنندج شهری صنعتی و خدماتی نیست، پتانسیل فعالیت 35 کانون تبیلفاتی درآن وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه سیستم حمایتی باید به گونه ای مناسب ساماندهی شود و از کانونهای تبلیغاتی حمایت کند، افزود: انتظار مي رود خواسته ها و تقاضاهای کانون های تبلیغاتی باید در چارچوب قانون باشد، تا حمایت ها نیز در چارچوب قانون از آنها صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه سنندج در بخش تبلیغات ظرفیت بالایی ندارد، اضافه کرد: ایجاد کانون های جديد بدون رعایت اصول و معیارها بزرگترین مشکل مسائل مربوط به حوزه تبلیغات در شهر سنندج است.

سپهر بیان کرد: تعداد کانونهای تبلیغاتی باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد و از ايجاد كانونهاي جديد به صورت جدي پرهيز شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از کار کانون های تبلیغاتی زیبا سازی محیطی است، عنوان کرد: متأسفانه 80 درصد نیرو در این بخش هزینه می شود و نیاز است که کار کانون های تبلیغاتی به طور مناسب در بخش های مختلف ساماندهی شود.

وی با اشاره به وجود روش های مختلف تبلیغات محیطی، بیان کرد: تبلیغ روی بدنه تاکسی، اتوبوس، و بدنه پل ها از جمله این راه ها است و به همين دليل انتظار مي رود كه از شيوه هاي نوين تبليغي در اين بخش استفاده شود.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان نيز در ادامه اين جلسه گفت: استانداری هیچ دیدگاهی در خصوص مقابله با كار و يا فعاليت هاي کانون های تبلیغاتی ندارد و تا جایی که امکان داشته باشد، برای رفع مشکلات آنها اقدام می کند.

عطااله رحمانی آبیدر اظهار داشت: مدیران کانون های تبلیغاتی شغل حساسی دارند و باید قدرت اثرگذاری بر جامعه را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه آموزش و بویژه آموزش مهارت های زندگی یکی از نقاط ضعف و حلقه گم شده ی زنجیر توسعه و حل مشکلات در جامعه ماست، بیان کرد: آموزش آیتم های مختلفی را در بر می گیرد که مهمترین آن کنترل خشم در موقعیت های مختلف است.