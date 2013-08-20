اعضای کانونهای جوانان هلال احمر هرمزگان به اردوهای کشوری اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سحر رفیعی بندری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: در راستای غنی سازی اوقات فراغت اعضای کانونهای جوانان جمعیت هلال احمر هرمزگان معاونت امور جوانان این جمعیت اعضای کانونهای جوانان سراسر استان هرمزگان را به اردوهای کشوری نشاط و پویایی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر اعزام می کند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر هرمزگان افزود: اولین سری اردوها که ویژه اعضای کانون طلاب است تعداد چهار دختر و چهار پسر عضو این کانونها به ترتیب از تاریخ 29 خرداد ماه تا یکم شهریورماه و 2 تا 5 شهریورماه به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

وی افزود ادامه داد: در دومین مرحله اعزام تعداد 15 نفر دختر و15 نفر پسر از اعضای جوانان برگزیده مشارکت کننده در طرح راهنمایی مسافرین نوروزی سال جاری از تاریخ 13 تا 18 و 25 تا 31 شهریورماه به مشهد مقدس اعزام خواهند شد و در این اردوها که اعضای کانونهای جوانان سراسر کشور حضور خواهند داشت اعضای هلال احمر فرصت تعامل مناسبی با یکدیگر را بدست خواهند آورد و از برنامه های فرهنگی آموزشی در طول اردو بهره خواهند برد.

رفیعی بندری خاطرنشان کرد: همچنین تابستان سال جاری برای اولین بار المپیاد آماده ویژه تیم های دادرس سراسر کشور از تاریخ 1 تا 10 شهریور در اردوگاه مهر بندرانزلی برگزار خواهد شد که اعضای این تیمها که دانش آموزان برگزیده مقطع راهنمایی سراسرکشور هستند در مسابقات امداد و کمکهای اولیه با یکدیگر به رقابت می پردازند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر هرمزگان بیان داشت: تیم دادرس پسران جمعیت هلال احمر استان هرمزگان در تاریخ 31/5/ 92 و تیم دختران در تاریخ 5/6/92 از بندرعباس به بندرانزلی اعزام خواهند شد و لازم به ذکر است که تیم دادرس مخفف دانش آموز آماده در روزهای سخت است.

وی در ادامه به برگزاری مسابقه کتابخوانی اشاره کرد و افزود: پیرو تفاهم نامه استانی بین جمعیت هلال احمر استان هرمزگان و اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان، تصمیم به برگزاری مسابقه کتابخوانی آنلاین ویژه اعضا جوانان جمعیت هلال احمر گرفتیم.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر هرمزگان ادامه داد: این مسابقه به صورت آنلاین از کتاب هنر زنده ماندن در شرایط سخت ویژه اعضا کانونهای جوانان هلال احمر است و از تاریخ دوم شهریورماه لغایت 22 شهریور ماه اعضا می توانند از طریق شبکه کتابخوانان حرفه ای ایران با مراجعه به آدرس www.booki.ir در آن شرکت کنند.

رفیعی بندری افزود: در روز 20 مهرماه مصادف با روز ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی به قید قرعه به سه نفر از برگزیدگان این مسابقه نفری یک میلیون وپانصد هزار ریال تعلق می گیرد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه امروزه فضای مجازی نقش مهمی در زندگی انسانها بازی می کند و متاسفانه تعداد کمی از اعضای فعال کانونهای جوانان هلال احمر استان با این فضا آشنایی دارند هدف از برگزاری این مسابقه تشویق اعضا جهت استفاده بیشتر درنهایت سوق دادن اعضا به عضویت در شبکه اجتماعی ماه نو سازمان جوانان هلال احمر است.