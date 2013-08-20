تعدی به اراضی ملی باید اطلاع رسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان، افزود: کلیات طرح باید دستور العمل شود هدف اصلی تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی ارایه راهکار شناسایی خلاء های قانونی ، هم افزایی و تقویت یگانهای عمل کننده و نهادهایی که عضو این شورا هستند.

وی اظهار داشت: این اهداف جزو اولویت کاری این شورا است.

رئیس کل دادگستری کل استان زنجان، باید برنامه اجرایی و وسعت اراضی را گسترش دهیم همچنین نیروهای فعلی چند برابر شوندتا این نیروها بهتر بتواند نظارت کامل بر اراضی ملی را در دستور کاری خود قرار دهند.

گلمحمدی تاکید کرد: نیروی اتنظامی می تواند با توجه به تناسب شغلی اطلاعات و اخبار را در اختیار منابع طبیعی قرار دهد تا مشکلاتی که در منابع طبیعی و سازمان آب وجود دارد حل شود.

وی در ادامه افزود: اگر منابع طبیعی گشت نظارتی درمناطق دارند به صورت موردی اطلاع رسانی شود.

رئیس کل دادگستری کل استان زنجان یاد آورشد: در این راستا شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی توزیع کتابچه در 31 استان را بر عهده داشت.

گل محمدی یاد آورشد: محتوای این کتابچه ها بسیار قوی بود و در این راستا استانهای دیگر هم از این امر بهره خوبی را بگیرند چرا که باعث ارتقای اراضی ملی می شود.

وی افزود: اعضای شورای حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال عملکرد جامع تری نسبت به شورای تامین دارند.

رئیس کل دادگستری کل استان زنجان یاد آورشد: راههای پاسخگویی مردم در خصوص منابع طبیعی تسهیل شود و نقاط ضعف در سیستم شناسایی شود و نسبت به تقویت این نقاط ضعف برنامه ریزی لازم را لحاظ کرده و یک طرح زیست محیطی بنویسیم.