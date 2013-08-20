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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۲۱:۴۲

گلمحمدی:

تعدی به اراضی ملی باید اطلاع رسانی شود

تعدی به اراضی ملی باید اطلاع رسانی شود

زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری کل استان زنجان، با اشاره به تعدی و تجاوز افراد سود جو به اراضی ملی گفت: در این امر باید اطلاع رسانی لازم انجام گیرد و همینطور کمیته ای برای برخورد با افرادسود جودر دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفظ  حقوق بیت  المال  در امور اراضی ملی  و منابع طبیعی استان، افزود:  کلیات طرح باید دستور العمل شود  هدف  اصلی تشکیل شورای حفظ  حقوق بیت المال در امور اراضی ملی  و منابع  طبیعی ارایه راهکار شناسایی خلاء های قانونی ، هم افزایی و تقویت یگانهای عمل کننده  و نهادهایی که عضو این شورا هستند.

وی اظهار داشت: این اهداف جزو اولویت کاری این شورا است.

رئیس کل دادگستری کل استان زنجان، باید برنامه اجرایی و وسعت اراضی را گسترش دهیم همچنین نیروهای فعلی چند برابر شوندتا  این نیروها بهتر بتواند نظارت کامل بر اراضی ملی را در دستور کاری خود قرار دهند.

گلمحمدی تاکید کرد: نیروی اتنظامی می تواند با توجه به تناسب شغلی اطلاعات و اخبار را در اختیار  منابع طبیعی  قرار دهد تا مشکلاتی که در منابع طبیعی و سازمان آب وجود دارد حل شود.

وی در ادامه افزود: اگر منابع طبیعی گشت نظارتی درمناطق دارند به  صورت موردی  اطلاع رسانی  شود.

رئیس کل دادگستری کل استان زنجان یاد آورشد: در این راستا شورای حفظ حقوق بیت المال در امور   اراضی توزیع کتابچه  در 31 استان را بر عهده داشت.

گل محمدی یاد آورشد: محتوای این کتابچه ها بسیار قوی بود و در این راستا استانهای دیگر هم از این امر بهره خوبی را بگیرند چرا که باعث ارتقای اراضی ملی می شود.

وی افزود: اعضای شورای حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال عملکرد جامع تری نسبت به شورای تامین دارند.

رئیس کل دادگستری کل استان زنجان یاد آورشد: راههای پاسخگویی  مردم در خصوص منابع طبیعی تسهیل شود و نقاط ضعف در سیستم شناسایی شود و نسبت به تقویت این نقاط ضعف برنامه ریزی لازم را لحاظ کرده و یک طرح زیست محیطی بنویسیم.

کد مطلب 2119565

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