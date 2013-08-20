تدابیر کمیته تبلیغ پروژه مهر هرمزگان در آستانه بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس اداره روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش هرمزگان و مسئول کمیته توجیه و تبلیغ پروژه مهر، عنان کرد: كميته توجيه و تبليغ به عنوان زبان گويا در اطلاع رساني فعاليت هاي صورت گرفته در ديگر كميته هاي پروژه مهر نقش بي بديلي دارد.

كرامت بلالي در جلسه كميته تبليغ و توجيه پروژه مهر 92 كه به ميزباني روابط عمومي آموزش و پرورش ناحيه يك بندرعباس برگزار شد، افزود: انتظار براین است که این کمیته با توجه به اهمیت موضوع بیش از بیش تلاش کنند تا ضمن انعکاس زحمات و فعالیت های سایر کمیته ها، سال تحصیلی پیش رو سالی شاداب برای دانش آموزان باشد.

وي با اشاره به نقش مهم كميته توجيه و تبليغ در دفاع از كارهاي ارزنده صورت گرفته در ديگر كميته هاي پروژه مهر آموزش و پرورش اظهار كرد: اگر همه كميته ها وظايف محوله را به نحو احسن انجام دهند و اين كميته در انعكاس و تبليغ اين فعاليتها كوتاهي کند، گويا جهت اجراي پروژه مهر كاري صورت نگرفته است.

بلالی ضمن تاکید بر ضرورت تعامل روابط عمومی های نواحی و مناطق گفت: ارتباط موثر و تعامل مدیران آموزش و پرورش و روابط عمومی نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان هرمزگان به خصوص ناحیه یک با اهالی رسانه و مطبوعات ستودنی است.

در ادامه این جلسه رئيس گروه آموزش متوسطه دوره اول و مسئول پيگيري پروژه مهر استان نيز با اشاره به کسب بالاترین امتیاز در ارزیابی سال گذشته توسط اداره روابط عمومی و تشكر از زحمات اعضاي كميته توجيه و تبليغ گفت: همه اعضا مانند گذشته حداكثر تلاش را داشته باشند تا در مقدمات بازگشایی مدارس، از تمامي ظرفیت‌ها به نحو شایسته استفاده شود.

علي ميري افزود: هدف ما فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشایی هرچه باشکوه‌ تر مدارس و اطلاع‌ رسانی به موقع در همه زمینه‌ها از جمله نظام جدید و تحول بنیادین بوده تا دانش‌آموزان با شور و اشتیاق آماده ورود به مدرسه باشند.

در ادامه مسئول روابط عمومي آموزش و پرورش ناحيه يك بندرعباس نيز ضمن برشمردن فعاليت هاي انجام شده گفت: كميته توجيه و تبليغ با پوشش خبري مناسب،تهيه بروشور، ارسال پيامك، اطلاع رساني به مديران جهت تعويض تابلوي مدارس و ساير فعايت ها در اطلاع رساني و ايجاد بستر مناسب جهت شروع سال تحصيلي و مراسم بازگشايي مدارس از تيرماه فعاليت خود را آغاز کرده است.

فريده محمديان با تاكيد بر اين كه پروژه مهر فرابخشي است خاطر نشان ساخت: تمامي كميته هاي تشكيل شده در آموزش وپرورش ناحيه يك با برنامه ريزي و همكاري و همراهي با يكديگر در اجراي پروژه مهر حداكثر تلاش را دارند.

درپايان تك تك اعضاي كميته نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص تدوين برنامه ريزي و توجيه و تبليغ فعاليتها بيان کردند.

ایجادروحیه جهادی یکی از برکات شرکت درطرح هجرت است

مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو بندرعباس گفت: اجرای طرح هجرت 3 درمدارس باعث نهادینه شدن فرهنگ بسیجی وایجاد روحیه جهادی دردانش آموزان می شود.

موسی عید زاده در مراسم افتتاحیه طرح هجرت 3 که در کانون فرهنگی شهید حسن دانشمند برگزارشد، افزود:وقتی مدرسه ای بازحمت و تلاش دانش آموزان بازسازی، رنگ آمیزی و تعمیر می شود، حفظ و حراست از آن نیز به وسیله دانش آموزان مدرسه به خوبی انجام وخسارت کمتری به آن وارد می شود.

وی با یادآوری اینکه تاکنون 150نفر از دانش آموزان این ناحیه آموزشی دراجرای طرح هجرت 3 توسط بسیج دانش آموزی ثبت نام شده اند، خاطر نشان کرد: دانش آموزان بسیجی در اجرای این طرح در زیبا سازی، تزئین، بازسازی، نظافت و بهداشت 20 آموزشگاه تحت پوشش این طرح، مشارکت وهمکاری خواهند کرد.

عیدزاده اظهار داشت: اجرای این طرح علاوه بر ارتقاء باورهای دینی دانش آموزان ونهادینه شدن تفکر بسیجی در جامعه ،زمینه وبستر حرفه آموزی نوجوانان این مرز وبوم را فراهم می کند.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام لبخندان در خصوص شجاعت وسخت کوشی بسیجیان سخنانی را ایراد کرد.

تشکیل اولین جلسه شورای ورزش آموز ش وپرورش ناحیه دو بندرعباس

اولین جلسه شورای ورزش آموزش وپرورش ناحیه دو بندرعباس در دفتر مدیریت این ناحیه آموزش وپرورش برگزار شد.

اولین جلسه شورای ورزش آموزش وپرورش ناحیه دو با حضور سایر اعضا درراستای عملیاتی نمودن سیاست های کلی حوزه تربیت بدنی وورزش دانش آموزان برگزار شد.

در این جلسه موسی عید زاده مدیر آموزش وپرورش ناحیه 2 بندرعباس برتشکیل منظم جلسات، توجه و اهتمام جدی نسبت به سلامت جسمی وروحی دانش آموزان وهمچنین فعال سازی کانون های ورزشی تاکید کرد.

درادامه حسین امینی زاده کارشناس مسئول تربیت بدنی ناحیه دو گزارشی از فعالیت های انجام شده درحوزه کاری خود را به حاضرین جلسه ارائه کرد.

مصوبات این جلسه شامل 1- تجلیل از دبیران مبتکر وخلاق درس تربیت بدنی 2- ایجاد تعامل ومشارکت با سایر ارگان ها 3- جبران کسری معلمین تربیت بدنی مدارس 4- نظارت مستمر بر طرح های ملی مدارس 5- برنامه ریزی برای توسعه ورزش همگانی 6- تصویب چگونگی برگزاری مسابقات ورزشی 7- پیگیری اجرای مصوبات شورا بودند.